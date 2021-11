Basura e inseguridad, los otros problemas del periurbano

Para los productores que diariamente transitan el periurbano y la zona rural aledaña a la ciudad, es habitual toparse con desechos urbanos al costado del camino, producto de la desidia de quienes en vez de depositar la basura donde corresponde, prefieren descartarla en lugares indebidos, sabiendo que esto acarrea problemas de contaminación ambiental y pone en riesgo la producción de alimentos.Por acción natural del clima o por actitudes malintencionadas, esa basura se desparrama por los caminos, bloqueando cunetas y alcantarillas, llegando incluso al interior de los lotes y afectando el alimento de los animales, que eventualmente suelen ingerirlos generándoles en casos graves la muerte.Cansados de las lamentables postales que ofrece esta situación, los productores del periurbano decidieron hacer públicas sus denuncias, porque sostienen que desde el Municipio no se los escucha en sus reclamos.Tal como se ilustra en esta nota, las pruebas son elocuentes. Desde basura orgánica hasta desechos de plásticos, hogareños o de la construcción, es lo que puede encontrarse en una recorrida aleatoria por los caminos rurales linderos al caso de la ciudad.INDIGNACIÓN Y DESIDIADicho esto, se sabe que el trabajo agropecuario en los límites de Rafaela debe sortear varios obstáculos. Pero esta vez un productor, harto de que se repitan estos episodios, decidió registrarlo en video y fotos para compartirlo con la opinión pública.Además de la basura registrada, el productor rafaelino mostró uno hecho que sufrió la semana pasada, cuando su tractorista recibió un piedrazo en el camino que limita con el barrio “2 de Abril”, por el cual explotó uno de los vidrios del vehículo. Un daño, según enunció el propietario, que lamentablemente no se repone con facilidad, no sólo por su costo sino por la falta de repuestos para estas maquinarias en estos momentos.Las filmaciones que realizó este productor tomaron estado público a nivel nacional, ya que el sitio especializado más visitado del agro “Bichos de Campo” lo amplificó cuando tomó la noticia desde el portal rafaelino Nuestro Agro.Esta situación, se da en un momento muy particular de la política local, donde se encuentra en discusión una polémica ordenanza oficialista que pretende extender el límite agronómico de no utilización de fitosanitarios a una distancia de 1.000 desde la línea urbana. Un proyecto que claramente pone en jaque la producción agropecuaria del periurbano. Pero además, plantea una contradicción, porque cuando esos campos dejen de producir, esos terrenos quedarán improductivos y abandonados a la proliferación de yuyales y alimañas, que podrían dañar aún más el paisaje suburbano.