El Concejo vuelve a la carga por los fitosanitarios y el campo está en vilo

Una vez más los fitosanitarios están bajo la lupa en Rafaela. Después de aquella jornada a campo contundente, que tuvo la presencia de casi todos los concejales (con excepción de Vimo y Senn), donde quedó demostrada la alta eficacia de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), el Concejo Municipal vuelve a poner en agenda el foco en las aplicaciones y las distancias.Pasadas las elecciones legislativas, los ediles buscan instalar con toda celeridad temáticas candentes probablemente sin medir el impacto social y económico que podrían causar proyectos elaborados con escasos fundamentos técnicos y científicos. La primera que pateó el tablero hace tiempo fue Brenda Vimo que todavía busca extender el límite agronómico a 1.000 metros. Después apareció el concejal Lisandro Mársico con un trabajo “más racional” que pretende mantener la distancia actual, fijada en 200 metros. Y esta semana se conoció la propuesta “progresiva” de Leonardo Viotti, con algunos aspectos marcados por las buenas intenciones, pero difíciles de llevar adelante.Conscientes que el “Día D” será el jueves 2 de diciembre, ruralistas y dirigentes de la región vuelven a la carga con la necesidad de contemplar a la ciencia. Desde la agrupación Productores Unidos de Rafaela, Marcos Delfabro hizo hincapié en la afectación que habría para la actividad lechera, en una de las cuencas más importantes de Sudamérica. “Se vería tremendamente afectada y en caso de prosperar el proyecto del bloque oficialista me atrevería a decir que resultaría un golpe de gracia para muchos establecimientos”.De acuerdo a un relevamiento de la organización mencionada, en el periurbano de Rafaela hay 15 los establecimientos afectados por la restricción de aplicación de fitosanitarios en los 200 metros del ejido urbano y el cumplimiento de los requisitos de la ordenanza en los 500 m de control de aplicación. En total, generan de manera directa decenas de empleos y todos los meses mantienen una relación con cientos de proveedores, mostrando el gran aporte que realizan a la rueda económica de la región.Al respecto, Delfabro reflexionó: “el aumento de la superficie con prohibición de aplicación de fitosanitarios, pone en situación de riesgo la viabilidad económica de la actividad productiva de estas tierras fértiles, y por ende la ocupación laboral y demanda de bienes y servicios destinadas a la producción de alimentos”.Por eso, en las últimas horas comenzó a viralizarse un video que cuenta con la participación de productores, dirigentes y empresarios de Rafaela y la región, que ponen de manifiesto la importancia (y necesidad) de contar con la idoneidad suficiente para tomar decisiones trascendentales que pueden perjudicar de sobre manera a todos.“LA LEHMANN” TAMBIÉN SE EXPRESÓLa Cooperativa Agrícola Ganadera “Guillermo Lehmann” aportó su mirada de cara al debate que se avecina en el Concejo Municipal de Rafaela. Mediante un comunicado, los integrantes del Consejo de Administración que representan a más de 3.500 socios, dejaron en claro la postura de la institución: “Consideramos que la aplicación de fitosanitarios no es una cuestión de distancia. Es una cuestión de compromiso con las Buenas Prácticas y de control por parte de las autoridades competentes. Y para llegar a ello Rafaela está en un lugar geográfico de privilegio”.En ese sentido, destacaron que cuenta con las BPA lanzadas recientemente por el Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe, además de disponer de estudios rigurosos y calificados profesionales en la Estación Experimental del INTA Rafaela, pero también se resaltó el apoyo que puede haber a partir de los conocimientos disponibles en la Facultad de Ciencias Agrarias dependiente de la Universidad Nacional del Litoral, como así también en la delegación local del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), organismo encargado de la habilitación y aprobación de todos y cada uno de los fitosanitarios que se utilizan.“Somos conscientes de que se trata de un tema muy sensible para toda la comunidad, por eso elanálisis y discusión sobre el asunto en cuestión debe hacerse en el ámbito que corresponde, esdecir, en el Concejo Deliberante. Confiamos que el intercambio sobre el tema se realizará de modo racional y objetivo, y que las conclusiones a las que arribarán estarán fundamentadas en estudios y estadísticas serias y transparentes para que así se pueda lograr un modelo superador, respaldado en el conocimiento científico aplicado”, concluyeron desde la cooperativa.“QUE SE TRATE CON SERIEDAD”Desde la Sociedad Rural de Rafaela también han sido categóricos a la hora de referirse al tema de límites agronómicos. “Consideramos imprescindible que se trate con la seriedad, racionalidad, objetividad y profundidad que merece”, indicaron los dirigentes. Y agregaron: “son tiempos de mucha incertidumbre, en los cuales nuestros ciudadanos ven comprometidos sus recursos, sus proyectos y sus puestos laborales”.Sabiendo que el cuidado de la salud es vital y la producción de alimentos es esencial, la dirigencia ruralista hizo un solo pedido: “que el debate esté a la altura de las circunstancias y de lo que Rafaela merece y necesita para todos sus habitantes”.