Un año sin Diego Maradona

Diego Armando Maradona falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020. Y la autopsia al cuerpo del excapitán y exentrenador de Argentina determinó que murió como consecuencia de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada”. También se descubrió en su corazón una “miocardiopatía dilatada”.

El campeón del mundo en México 1986 padecía problemas de adicción al alcohol, había sido ingresado en una clínica de La Plata el 2 de noviembre de 2020 por un cuadro de anemia y deshidratación y un día después fue trasladado a un sanatorio de la localidad bonaerense de Olivos, donde fue operado de un hematoma subdural por un equipo comandado por el neurocirujano Leopoldo Luque.

El 11 de noviembre recibió el alta hospitalaria y se trasladó a una casa en un barrio privado de las afueras de Buenos Aires, donde falleció el 25 de noviembre.

Además, Maradona padecía un severo cuadro de depresión. Y su desmejoramiento físico había quedado en evidencia en público el día de su cumpleaños 60, el 30 de octubre, cuando transitó a duras penas por el campo de juego de la cancha de Gimnasia La Plata.

Maradona había tenido un severo cuadro cardiológico en 2000, cuando se descompensó en Punta del Este. Desde entonces, los médicos decían que su corazón funcionaba en un 38 por ciento, según publicó Clarín.

Al mismo tiempo, Maradona tenía el hígado en mal estado producto del excesivo consumo de alcohol en los últimos años de su vida.



CÓMO ESTÁ LA CAUSA



El abogado Matías Morla amplió su denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra su colega Mario Baudry, querellante en la causa por la muerte de Diego Maradona, y lo acusó de mudar al exfutbolista en julio de 2020 empleando autos oficiales del Ministerio de Seguridad bonaerense cuando era jefe de gabinete de esa cartera, y llevando como pasajero a un prófugo de la justicia, informaron el 10 de noviembre fuentes judiciales.



DÓNDE ESTÁN LOS RESTOS DE DIEGO



Los restos de Maradona fueron sepultados en una ceremonia íntima, junto a las tumbas de su mamá Dalma Franco, conocida como “Doña Tota”, fallecida en 2011; y su papá Don Diego Maradona, quien murió en 2015.

Actualmente, el acceso al público no está permitido al sitio en el que está el cuerpo de Maradona. En ese ceremonia, según se supo, no había placas aunque luego sí aparecieron dos, según publicó Olé. Esas placas se conocieron días después del fallecimiento de Diego. Una decía “Gracias a la Pelota” y la otra “Te extrañamos”.

El diario La Nación publicó un informe sobre el sitio en el que descansan los restos de Diego Armando Maradona. Detalló que la tumba tiene cámaras de seguridad.

Uno de los cuidadores del lugar contó que Diego Armando Maradona solía ir “seguido” al lugar en el que ahora está él. “A veces estaba horas llorando a sus padres”, relató Hugo Gómez, de 50 años a La Nación. Esa misma persona contó que Dalma y Giannina son las habituales visitantes.



LA SITUACIÓN DE LOS HIJOS



Diego dejó tres hijas: Dalma (34 años), Gianinna (32), de la relación con Claudia Villafañe (59); y Jana (25), del vínculo con Valeria Sabalain (43). Además están los varones Diego Junior (35); con Cristiana Sinagra (59); y Diego Fernando (8), con Verónica Ojeda (45).

Diego nunca había aceptado a Diego Junior hasta que se reencontró con él en 2016, en Buenos Aires. Con Jana la historia fue diferente. La joven lo buscó en un gimnasio de Buenos Aires y ahí se conocieron. En ambos casos, el trámite para el apellido llevó su tiempo.

Aunque se supo que tendría descendencia en Cuba, país en el que estuvo haciendo una rehabilitación para su adicción a las drogas a principios de este siglo. A eso lo admitió Matías Morla, el último abogado de Diego Armando Maradona.

Morla admitió en 2019 que Diego tendría dos hijas y dos hijos en Cuba. Según publicó Infobae, “serían de la época en la que el ex futbolista había estado haciendo un tratamiento de rehabilitación en Varadero, por lo que tendrían entre 19 y 21 años. ¿Los nombres? Dos mujeres, Joana y Lu, y dos varones, Javielito y el que todavía no estaría confirmado, Harold”.

Otros dos casos, según la misma publicación, están en trámite de filiación. Uno es el de Santiago Lara, quien supo acudir a la TV argentina para contar su situación. Nunca pudo hacerse un ADN. Además, apareció una joven llamada Magalí que también inició ese trámite de filiación.

El aspecto del reconocimiento del apellido tiene relevancia en cuanto a la distribución de dinero de la herencia de Diego Armando Maradona.