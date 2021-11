Jueves de semifinales en la B

Por la Norte definen Independiente San Cristóbal vs Vila y Bella Italia vs Humberto. En la Sur lo harán Santa Clara vs Atlético María Juana y Libertad Estación Clucellas vs La Hidráulica. También se definen los finalistas de Reserva.

El torneo Clausura de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol llega a su etapa de definiciones y este jueves habrá semifinales, donde quedarán definidos los equipos que se meterán en la final por el título que se jugará el próximo domingo en el estadio Agustín Giuliani y el de Ferrocarril del Estado, en barrio Los Nogales.



Por el lado de la zona Norte, esta noche a las 22 hs. (Reservas 20.30 hs.) estarán jugando:

En cancha de Independiente Ataliva: Independiente San Cristóbal vs Argentino de Vila, en Primera y Reserva; mientras que en cancha de Unión de Sunchales se cruzarán el Deportivo Bella Italia con Argentino de Humberto, en Primera, mientras que en Reserva lo harán Moreno de Lehmann y Sportivo Aureliense.

Los finalistas de la zona Sur saldrán de los siguientes cruces de partidos, que se disputarán este jueves. En cancha de Florida de Clucellas, con los mismos horarios.

Sportivo Santa Clara y Atlético María Juana definirán en las dos categorías, mientras que en San Vicente, en cancha de Bochazo se enfrentarán: Sportivo Libertad Estación Clucellas vs La Hidráulica y en Reserva Juventud Unida de Villa San José vs Deportivo Susana.



TEMA ÁRBITROS



La relación Liga Rafaelina y Asociación Rafaelina de Árbitros no transita por su mejor momento. Desde A.R.A se emitió un comunicado en el cual indica que “Debido a los reiterados casos de AGRESIÓN hacia los árbitros y árbitros asistentes y luego de haber mantenido una reunión con la Mesa Directiva, Neutral de Árbitros, Escuela de Árbitros y A.R.A., no teniendo solución alguna, A.R.A. decide SUSPENDER los SERVICIOS brindados a Liga Rafaelina de Fútbol por lo que resta del año 2021”.

Según pudo saber este medio dicha determinación no fue avalada por los árbitros en su totalidad y apenas unos diez habrían firmado la nota.

El plantel arbitral se verá reducido de cara a la definición de los diferentes torneos pero desde la propia LRF también han advertido que se contratarán jueces de Ligas vecinas.