Ben Hur empató en San Justo

Segunda presentación de Ben Hur en el Regional Amateur y esta vez fue empate. Por la Zona 8 de la Región Litoral Sur, el equipo dirigido por Carlos Trullet igualó 0 a 0 en San Justo ante el local Colón. De esta manera el Lobo lidera el grupo con 4 unidades, contra 1 de su rival y Miramar cierra sin puntos.

Ben Hur estuvo mucho más cerca del triunfo que su rival. Sobre todo en el segundo tiempo generó las mejores oportunidades, no menos de cuatro chances claras que los delanteros benhurenses (específicamente quienes vinieron del banco) no pudieron aprovechar, en parte por ineficacia en la definición y también por el muy buen trabajo del arquero local Aragón. Noriega tuvo un par de opciones clarísimas, y Casa también la suya que se fue por arriba.

En relación al encuentro del sábado pasado, Trullet se inclinó por la titularidad de Abello como lateral izquierdo, pasando Alemandi al medio campo, y saliendo Sacks de la formación titular. Colón trató de llegar de contragolpe, pero no le generó mayores complicaciones a Matías Astrada.

El fútbol de la BH pasó por los pies de Jiménez, nuevamente uno de los más destacados, y por momentos de Ricardo Acosta. En el dueño de casa uno de los de mejor rendimiento, junto al guardavalla Aragón, fue el ex Atlético Tomás Baroni.

Ben Hur tendrá jornada libre el fin de semana y volverá a jugar el sábado 4 de diciembre como visitante ante Miramar.



COLON 0 - BEN HUR 0

Cancha: Colón de San Justo. Arbitro: Sebastián Medina (Esperanza).

Colón de San Justo: Neider Aragón; Fabián Alessio, Tomás Baroni, Agustín Albano y Juan José Juárez; Exequiel Torres (Maximiliano Benitez), Matías Fantin, Leandro Bertola y Mauricio Del Giudice (Laureano Leiza); Agustín Farías (Felipe Sonsogni) y Leonel Pianetti (Jonatan Hozgan). Sup: Ezequiel Alvarez, Russo, Ignacio Mena. DT: Hernán Cardozo.

Ben Hur: Matías Astrada; Gustavo Mathier, Miguel Yuste, Luis Ybañez y Daniel Abello; Sebastián Jiménez, Diego Sánchez Paredes, Ricardo Acosta y Martín Alemandi (Facundo Hang); Diego López (Braian Noriega); Matías González (Maximiliano Casa). Sup: Alan Velazquez, Nicolás Besaccia, Joel Sacks, Leandro Sola. DT: Carlos Trullet.

No hubo goles.