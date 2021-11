Copa Davis: se inicia la final en tres sedes

El serbio Novak Djokovic y el ruso Daniil Medvedev, números uno y dos del planeta, sobresalen entre los tenistas que animarán desde hoy y hasta el 5 de diciembre la Fase Final de la Copa Davis, que tendrá tres sedes, Madrid, Turín e Innsbruck, y no contará con la participación de Argentina un lustro después de haber sido campeón. La Fase Final de la Davis regresa luego de dos años (en 2020 se canceló debido a la pandemia de coronavirus) y se jugará desde hoy con los 18 mejores países del mundo del tenis divididos en seis grupos de tres cada uno, con cruces todos contra todos.Madrid será la sede de los Grupos A en el que competirán España, Ecuador y la Federación Rusa de Tenis, y del Grupo B integrado por Canadá, Kazajistán y Suecia. El estadio Madrid Arena de la capital española también albergará dos partidos de cuartos de final (los otros serán uno en Turín y otro en Innsbruck) y también será epicentro de la definición ya que acogerá las semifinales y la final.Otra sede será en la ciudad austríaca de Innsbruck, en el Olimpia World Stadium que albergará en el Grupo C a Francia, Gran Bretaña y la República Checa, y el Grupo F en el que estarán Serbia, Alemania y Austria. Por su parte, el imponente Pala Alpitour Arena, de Turín y reciente sede del Next Gen Finals que conquistó el español Carlos Alcaraz, recibirá al Grupo D en el que competirán Croacia, Australia y Hungría, y al Grupo E en el que estarán Estados Unidos, Italia y Colombia.En cuando al aforo, el repunte de casos de coronavirus en Europa alteró los planes y está definido que en Madrid no excederá un máximo del 75 por ciento, mientras que en Turín no podrá ocuparse más del 60 por ciento del estadio y en Innsbruck nadie podrá presenciar los partidos a raíz del confinamiento que estableció el gobierno austríaco.Una vez completada la fase de grupos, los seis equipos que terminen primeros avanzarán a cuartos de final junto a los dos mejores segundos.Las semifinales se jugarán el 3 y 4 de diciembre y la final el 5 de diciembre. La programación completa para el primer día de juego es la siguiente:: Grupo B: Canadá vs Suecia (Madrid). Grupo C: Francia vs República Checa (Innsbruck). Grupo D: Croacia vs Australia (Turín).