Cali 2021: nuestros juveniles viven su sueño

(Por Darío Gutiérrez). - El deporte rafaelino puede inflarse el pecho de orgullo con sus exponentes, en este caso puntual con los juveniles. En un hecho inédito dentro de una delegación oficial argentina para un evento tan trascendente como es un Juego Panamericano, específicamente ahora para la Juventud, habrá cinco representantes en distintas competencias, y dos entrenadores de nuestra ciudad.

Al menos para quien firma esta nota, la participación del atleta Tomás Mondino, de la gimnasta Magdalena Gaido, de la basquetbolista Candela Gentinetta, y de los ciclistas Yoel Vargas y Natalia Vera (como tantas veces hemos mencionado, una santiagueña que ya es rafaelina por adopción) es mucho más especial porque hemos visto, en casi todos los casos, su recorrido prácticamente desde los comienzos. Y también porque se han ganado merecidamente esta gran satisfacción luchando junto a sus coach en condiciones de entrenamiento que no son las mismas, en alguna disciplinas mucho más notorio que en otras, que las que puedan encontrar la mayoría de los deportistas de las grandes ciudades, sobre todo Buenos Aires.

En los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021 la delegación argentina estará conformada por 390 atletas (275) y oficiales (115) que participarán en las siguientes disciplinas deportivas: atletismo, bádminton, balonmano, basquetbol 3x3, beisbol, boxeo, canotaje velocidad, ciclismo BMX racing, ciclismo de montaña, ciclismo en pista, ciclismo en ruta, esgrima, gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, natación, natación artística, patinaje artístico, patinaje velocidad, pentatlón moderno, skateboarding, softbol, squash, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro deportivo, triatlón, vela, voleibol indoor y voleibol de playa.

Luciana Cardozo (vela) y Julián Gutiérrez (tiro) serán los abanderados de la delegación argentina en la Ceremonia de Apertura que se celebrará este jueves 25 de noviembre en el Estadio Pascual Guerrero, a las 21.

No obstante, desde el martes comenzó la actividad del handball femenino, donde Argentina empató con México el martes en 32 y le ganó a Colombia ayer 41 a 12. Y hoy "La Garrita" enfrentará a Chile a las 9.40. Luego están previstas competencias de canotaje.

El grueso de la actividad comenzará el viernes, incluidos la gimnasia donde participará la lehmense de gimnasio CREAR, Magdalena Gaido y el equipo de ciclismo, con Yoel Vargas y Natalia Vera. Recordemos que Gaido -de sólo 15 años y que alcanzó el Nivel Elite en agosto pasado- se encuentra junto al entrenador Víctor Ingaramo disfrutando de esta primera participación internacional; y que Daniel Capella también forma parte del cuerpo técnico del seleccionado nacional.

Cabe apuntar que el rango de edad permitido no es similar en todas las disciplinas, aunque en la mayoría es hasta Sub 23. Respecto de los ciclistas, recordemos que Natalia Vera tiene importantes chances de medalla dada su experiencia a nivel Elite, mientras que Yoel Vargas está intentando retomar su mejor nivel luego de su mejor versión, cuando estuvo en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.

Tanto la gimnasia como el ciclismo tendrán recorrido del 26 al 29; el atletismo del 30 de noviembre al 4 de diciembre; y el básquet 3x3 del 2 al 5 de diciembre, es decir en los últimos 4 días del evento. Por dicho motivo, Mondino y Gentinetta viajaron este miércoles hacia Colombia, en el segundo contingente dispuesto por el Comité Olímpico Argentino.

Tomy se encontrará con rivales en la velocidad mucho más grandes que él y, además, la preparación encarada con su padre Ceferino en principio no estaba enfocada para estos Juegos (la clasificación se confirmó hace pocas semanas), como sí será en cambio el año que viene para Rosario 2022. No obstante, su talento y condiciones para los grandes torneos siempre permiten esperar una gran participación.

En cuanto a Cande, la buena experiencia de la AmeriCup y tener ahora enfrente rivales más o menos similares en cuanto a edad, pueden ser un buen aliciente para llegar hasta instancias importantes.



MAS NÚMEROS

Las ciudades colombianas de Cali y el Valle del Cauca albergarán del 25 al 5 de noviembre de 2021 a 3 mil 500 atletas, de entre 14 y 22 años, provenientes de las 41 naciones que conforman Panam Sports. Los Juegos Panamericanos Junior tienen como objetivo impulsar a las nuevas generaciones de deportistas de todo el continente americano, como así también visibilizar nuevos talentos y apoyar el desarrollo del deporte en las categorías junior a través de su participación en eventos de alta difusión.