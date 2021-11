Julián Domínguez prometió que las restricciones a las exportaciones de carne terminarán a fin de año

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, dijo esta noche que las restricciones a las exportaciones de carnes concluirán a fin de año y señaló que la cartera a su cargo definirá un "nuevo esquema", que no precisó. El funcionario habló en el brindis de fin de año de las cadenas de cultivos, realizado en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Domínguez había considerado días atrás que el productor "no es formador de precios, es formador de trabajo" y advertido que "hasta que no se entienda eso, los productores ganaderos terminan siendo la parte más débil de toda la cadena".

En el Mercado de Liniers, este martes los valores de la hacienda bajaron por segunda jornada consecutiva, entre $2 y $10 en las distintas categorías, respecto del viernes.

Los animales livianos (entre 300 y 400 kilos) destinados al consumo interno, se negociaron a $250 por kilo vivo. Así, el promedio de subas durante noviembre, que a mediados de la semana pasada llegó al 25%, ahora se redujo al 15%.

Domínguez participó del brindis de fin de año organizado por las cuatro cadenas de cultivos. Entre los dirigentes que lo escuchaban estaban Luis Zubizarreta (Acsoja), Enrique Moro (Asagir), Miguel Cané (Argentrigo) y Alberto Morelli (Maizar).

KULFAS SOBRE ACUERDO

CON SUPERMERCADOS

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aclaró hoy que el acuerdo con la Asociación de Supermercados Unidos no se circunscribió únicamente a congelar el precio de venta de la carne durante el fin de semana, sino que fue centralmente una solicitud para que esas empresas esperasen a que bajara el precio mayorista antes de trasladar los aumentos a los valores exhibidos en las góndolas.

"No es que hubo un acuerdo por un fin de semana. En un escenario donde hubo mucho recalentamiento del mercado mayorista la semana pasada, se solicitó al canal minorista que no haga traslados del precio mayorista a la espera de esta semana poder generar una negociación un poco más amplia", explicó el funcionario en diálogo con NA en la Casa Rosada.

"De hecho hoy hubo una baja leve en el mercado mayorista. Lo que queríamos justamente evitar era que se convaliden esos precios y que el mercado minorista tomara esos precios definitivos, como un nuevo piso. No es que fue un acuerdo de un fin de semana, sino una solicitud para trabajar en una negociación un poco más amplia", insistió.

Según Kulfas, el accionar del Gobierno está dirigido a sostener "un esquema de negociación que nos permita planificar el año 2022 con una buena oferta de carne" y "con un buen plan ganadero" en manos del ministro de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez.

El ministro señaló que el objetivo cuando existe un problema de oferta es aumentar la producción pero siempre teniendo en cuenta "un adecuado equilibrio entre el mercado de exportaciones y el mercado interno abastecido". "Necesitamos garantizar nuevamente que el mercado interno esté debidamente abastecido y en todo caso el escenario de exportaciones no termine afectando lo que es el mercado interno", afirmó a este medio.