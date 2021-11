Todo el arco político repudió la agresión al edificio del matutino

El presidente Alberto Fernández rechazó el ataque que sufrió la sede del diario Clarín y advirtió que "la violencia siempre altera la convivencia democrática". "Quiero expresar nuestro repudio al episodio ocurrido frente a la sede del diario Clarín. La violencia siempre altera la convivencia democrática", resaltó el jefe de Estado.

A través de su cuenta de la red social Twitter, Fernández expresó: "Esperamos que los hechos se esclarezcan y los autores sean identificados a partir de la investigación que está en curso".

Por su parte, la vicepresidenta Cristina Kirchner retuiteó un hilo de la agrupación La Cámpora, en la que se repudió el hecho, pero también se recordó que tuvieron lugar otros episodios de violencia que no fueron esclarecidos. "La convivencia democrática, que se ve severamente afectada por la promoción de los discursos de odio, debe ser cuidada por todos los argentinos y argentinas. Por ello, repudiamos y condenamos firmemente el ataque perpetrado por encapuchados contra la sede del Grupo Clarín, registrados por un video en la noche del lunes 22 de noviembre a las 23 horas según hizo saber la propia empresa, en plena Ciudad de Buenos Aires", indicó La Cámpora.

También, recordó: "En mayo de este año la sede del Frente de Todos en Bahía Blanca sufrió un atentado con un artefacto explosivo, afectando edificios vecinos. No hay registro audiovisual. Pasaron 183 días, no hay avances en la causa y el hecho permanece impune".

"Una gran cantidad de unidades básicas han sido atacadas desde hace años con consignas similares a la que muchas veces se promueve irresponsablemente desde diferentes lugares. Es imperioso que la Justicia investigue, exponga y condene a los promotores y responsables de todos estos hechos, como venimos reclamando sin eco mediático desde hace mucho tiempo", agregó la organización que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner.

A su vez, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, también se sumó al repudio por el ataque que sufrió el diario.

"Repudio el ataque, al Grupo @clarincom en la sede de la calle Piedras, con bombas molotov, producido el lunes por la noche, donde al menos nueve personas encapuchadas arrojaron explosivos a las oficinas. Confío que se identifiquen los autores y se los sancione", afirmó el funcionario nacional.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por su parte, subrayó: "Frente a los hechos de violencia contra la sede del diario Clarín, quiero expresar todo mi repudio y rechazo. Ataques como estos no tienen lugar en nuestra sociedad. Mi total acompañamiento a la investigación, para identificar, detener y castigar a los responsables".



LA OPOSICIÓN PIDIÓ

QUE SE ACLARE

Tras el ataque al edificio del diario Clarín, los principales referentes de Juntos por el Cambio repudiaron el episodio y le exigieron al Gobierno que "aclare lo sucedido".

El ex presidente Mauricio Macri tildó de "inaceptable" el ataque, y destacó que el Gobierno y la Justicia deben aclarar lo sucedido y "detener a los responsables". A su turno, el electo diputado nacional por Buenos Aires Diego Santilli sostuvo en su cuenta de Twitter que el hecho atenta "contra la libertad de prensa". "Los argentinos estamos hartos de discursos y actos de violencia, ese no es el camino", destacó Santilli.

La ex gobernadora bonaerense y actual diputada electa María Eugenia Vidal también sumó, y pidió que la Justicia investigue el suceso y encuentre a los responsables de lo que caracterizó como "una grave intimidación a la libertad de prensa".

Por otro lado, el presidente de la CC ARI Maximiliano Ferraro sostuvo: "El ataque con bombas molotov a las instalaciones del Clarín es un claro ataque a la libertad de expresión, sumamente preocupante y lo condeno enérgicamente. Los discursos de odio, intolerancia y violencia terminan concretándose en estos hechos condenables".

La presidenta del ENACOM y ex legisladora del PRO Silvana Giudici celebró que el ministro de Seguridad Aníbal Fernández se haya solidarizado con el Grupo Clarín, y afirmó que "como ministro de Seguridad debería hacer más".

En diálogo con el programa "Alguien tiene que decirlo", que conduce Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia, Giudici manifestó que el ataque al Grupo Clarín es preocupante, y destacó que el Gobierno debería "intervenir para terminar con la violencia y dar un mensaje de paz en la sociedad".

El diputado radical Mario Negri esbozó su solidaridad con un mensaje más elevado contra el Gobierno Nacional, y lo culpó por "azuzar la cruzada antimedios". "El Gobierno debe pacificar a la sociedad y brindar seguridad a los ciudadanos y empresas. Es imposible olvidarse que integrantes del oficialismo vienen azuzando esta cruzada anti-medios", redactó Negri.