Se extiende la obra de cloacas

Con el financiamiento obtenido por el Gobierno provincial a cargo de Omar Perotti para la obra del cuarto módulo de la planta de efluentes, pudo darse viabilidad a la ampliación de la red de cloacas de nuestra ciudad, cuya ejecución está a cargo del municipio local y Aguas Santafesinas (ASSA).

Durante la mañana de este martes, la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; la Coordinadora del Área de Vecinales, Vanesa Macagno; y el concejal Jorge Muriel, recorrieron la obra que se desarrolla en barrio Brigadier López.

Por su parte, Bárbara Chivallero destacó: “Seguimos avanzando con el plan de cloacas en toda la ciudad, obras que llevamos adelante con los vecinos y fundamentalmente con el apoyo del Gobierno provincial para poder ejecutarlas. “Hoy martes, estamos recorriendo puntualmente el barrio Brigadier López, obra que está avanzando muy bien, a pesar de ser un lugar donde hay que trabajar con mucha precaución por la misma configuración del barrio, interferencias, cunetas, arbolado público”.

Asimismo, agregó que “en Antártida Argentina ya finalizó la obra de la red domiciliaria y ahora se está haciendo la revisión de las bocas de registro y la adecuación de las mismas para poder dar de alta el servicio. También está progresando en barrio El Bosque con un avance notorio de las redes domiciliarias. Así que muy contentos por tener tantos frentes en marcha sumado al de Villa Los Álamos y Villa Aero Club, donde allí se prospera con la obra de la estación elevadora y el caño colector, restando pocos meses de trabajo”.



EN BREVE SE SUMARÁN

4 BARRIOS

“También quiero resaltar que la semana pasada, el Concejo Municipal aprobó el proyecto de ordenanza que elevamos desde el Ejecutivo para la próxima etapa de obras para cuatro nuevos barrios: La Cañada, la parte restante del Brigadier López, un remanente del barrio 17 de Octubre y otra del Pizzurno. Podemos hacer posible estos proyectos a través del convenio que firmó el gobernador Perotti para licitar el cuarto módulo de la planta depuradora”; destacó Chivallero.

“Finalmente quiero remarcar el trabajo que hace el área de Vecinales y de las comisiones de todos estos barrios, porque requieren de mucho diálogo, de mucho proceso informativo de cómo se va a llevar adelante la obra y del día a día en la convivencia con la obra”; cerró la secretaria de Obras y Servicios Públicos.



"TENEMOS QUE SEGUIR

POTENCIANDO LA CIUDAD"

El intendente Luis Castellano, oportunamente había asegurado que “el financiamiento del cuarto módulo fue una gran y ansiada noticia porque es una obra con un presupuesto de alrededor de 700 millones de pesos; un monto imposible para una administración municipal”. Al respecto, agradeció una vez más la gestión del gobernador Omar Perotti “para poner nuevamente a Rafaela en un lugar importante después de muchísimos años, pudiendo soñar, pensar y continuar con nuestro plan. Vamos camino al ciento por ciento de cloacas para Rafaela. Hoy están dadas las condiciones y los fondos para hacer la obra. Tenemos que seguir potenciando la ciudad”.



"APOYAR EL PROGRESO

DE LA CIUDAD"

Para el concejal Jorge Muriel, “sin dudas que el compromiso del Concejo es apoyar el progreso de la ciudad. El proyecto de cloacas, algo muy anhelado en tantos barrios, en el corto plazo va ser una grata realidad”. “Durante muchísimo tiempo no se hicieron cloacas en Rafaela. motivo que la vuelve una obra muy ansiada. Esto, junto a tres barrios más por una decisión de ASSA de volver a licitar cloacas en la ciudad, y el convenio firmado en septiembre por el Gobernador por más de 690 millones de pesos para hacer el nuevo módulo en la planta de efluentes cloacales, habla a las claras que este ciento por ciento de cloacas para la ciudad -que por supuesto apoyamos desde el Concejo-, no está tan lejos”.

Finalmente, Muriel explicó que “es muy importante el trabajo que desarrolla la gente de vecinales, antes que se inicie la obra, durante y después, tratando de dialogar con cada uno de los vecinos, ya que la idea es no generar perjuicios a pesar de ser obras de gran magnitud. Nos contaba un vecino que a la mañana se realizan las aperturas y a la tarde tapan y dejan todo prolijo para que cada propietario no vea el impacto de la obra. La verdad que nos llevamos muy buenos testimonios de los vecinos”.