Cooperativas de Trabajo ganan experiencia en la construcción

La semana pasada comenzó la obra de refacción de adoquinado en bulevar Santa Fe. Allí están trabajando tres Cooperativas de construcción, especializadas en refaccionar el patrimonio histórico y cultural que es el adoquinado en la ciudad.

Estas unidades productivas llamadas Cooperativas de Trabajo "Esfuerzo Rafaelino", "Trabajo y Solidaridad” y "Manos Unidas", surgieron en el 2004.

A lo largo de todo este tiempo, se dedicaron a la construcción de viviendas, obras públicas, reacondicionamiento del adoquinado, construcción de espacios sociales, limpieza de canaletas, colocación de durlock y otras actividades que giran en torno a la construcción.

Actualmente, y con la especialización y profesionalismo que fueron logrando con el correr del tiempo, ganaron experiencia en el campo de la construcción.

Realizan su principal tarea en el mantenimiento del adoquinado de nuestra ciudad. El mismo cuenta con una ordenanza de mantenimiento y preservación como aspecto histórico local, y requiere mantenerlo en condiciones óptimas.

El trabajo que realizan las Cooperativas es de carácter artesanal y se realiza en etapas: extracción de adoquines, limpieza de manera individual y artesanal, reacondicionamiento de la base, realización de sendas peatonales (en caso de ser sobre esquina), preparación de materiales y hormigonado para base y colocación nuevamente de los adoquines.

Camilo Merlo y Martín Abeillé, quienes son parte del equipo tutor de Cooperativas que pertenece a la Oficina Municipal de Empleo, expresaron: “Si contabilizamos son alrededor de cincuenta personas las que trabajan en estas unidades productivas, dato no menor, ya que se logra insertar en el mercado laboral a muchas personas que previamente no lo estaban. Para esta obra en particular las Cooperativas debieron incorporar mano de obra de local, fortaleciendo la economía social y generando ingresos para muchas familias locales”.

A su turno, Juan Ignacio Ruggia, coordinador de Empleo, dijo: “Estos son espacios muy importantes para la economía social. Se trata de cooperativas que tienen a 300 personas y familias trabajando. Que hoy estén al frente de esta obra tan importante, es un orgullo. Hay que destacar que las cooperativas de la ciudad tienen el acompañamiento de un equipo tutor que viene funcionando hace 10 años. Este depende de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación y no solo acompaña lo administrativo o cómo llevar adelante el proceso cooperativo, sino también todos aquellos planes y programas que puedan llegar desde otro estamento ”.

De esta manera, la Municipalidad de Rafaela, a través del equipo tutor mencionado, sostiene la decisión de preservar una obra histórica y cultural de la ciudad, además de acompañar los procesos administrativos junto a la generación de capacidades técnicos administrativos.

Cabe señalar que a partir de todo este esfuerzo se generan nuevas unidades de negocio que tienen como objetivo la generación de empleo.