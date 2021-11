Buscan votar un proyecto consensuado

Sin lugar a dudas, el tema fitosanitarios generó una expectativa creciente durante las últimas semanas por parte de diferentes actores involucrados en la temática; fundamentalmente la iniciativa impulsada por el bloque oficialista, de la mano de la concejal Brenda Vimo, despertó las críticas del sector productivo de la ciudad sin alcanzar los consensos suficientes para aspirar a su aprobación. También cosechó cuestionamientos de distintas entidades representativas del sector rural de la Provincia y del país por impulsar una ampliación de los límites agronómicos para la aplicación de agroquímicos de los actuales 200 metros a 1.000.El proyecto del bloque oficialista no es el único, ya que también el demoprogresista Lisandro Mársico aportó su iniciativa que incorpora cambios pero mantiene la distancia en lo que hace al uso de fitosanitarios. Y desde ayer el menú se amplió al presentar el radical Leonardo Viotti, con respaldo parcial del mayoritario bloque de Cambiemos, su propio proyecto que había anticipado en el primer semestre.Vimo, luego de dar marcha atrás con la decisión de darle despacho a su proyecto en la comisión, señaló: “Es un tema postergado; un tema que hace más de 15 años no se debate y en donde la realidad ha cambiado mucho. Hoy planteaba en comisión que ha aumentado un 876% la cantidad de litros por hectárea de aplicación de glifosato por ejemplo; ha avanzado la ciencia médica, ecologista y genética, demostrando en distintas asociaciones científicas el daño y la toxicidad que provocan en los seres humanos, en los animales, en la biodiversidad y en la ecología. Es algo que no es simpático, que hace un año que está en comisión; es un tema que había que tratarlo, que nos comprometimos los concejales del actual Cuerpo, de darle un cierre antes del 10 de Diciembre y en donde yo creí oportuno que sea post electoral. Las presiones electorales son muchas y porque además no quiero que se vincule esto con una postura partidaria como algunos intentar dar. Esto tiene que ver con una postura ambientalista y de salud”.“Claramente la ciencia ha demostrado mi postura y la jurisprudencia también. En tiempo y forma hace un año, he entregado a los concejales más de 1.021 estudios científicos que avalan esto; toda la praxis jurídica de nuestro país en donde en distintas ciudades se ha terminado imponiendo a través de la justicia, entre 800 y 1.000 metros de resguardo, con fallos muy duros que de un día para el otro son 1.000 metros y no hay más discusión. Creo fervientemente que nosotros como concejales tenemos muchas funciones y se hacen muchas promesas en campaña que no se pueden cumplir”, afirmó.Al ser consultada sobre la decisión de esperar el proyecto de Viotti y buscar unificar todas las posturas en una ordenanza superadora, Vimo explicó que “salga lo que salga este tema debe debatirse y un Concejo responsable debe tomar el tema y dar lo mejor por el bien común. Apareció el proyecto de Lisandro Mársico que propone básicamente lo mismo que está y cuando tanto su proyecto como el mío; el de él con el respaldo de Lalo Bonino y el mío con el de Juan Senn y Jorge Muriel, se disponían a obtener despacho, Leonardo Viotti nos cuenta que tiene una tercera postura –aparentemente superadora- y nosotros siempre dijimos que estábamos dispuestos a escuchar una propuesta superadora de la actual, que si bien no lo leí aun, entiendo que tiene que ver con progresividad, que no se den cambios bruscos, que es loable y siempre va a ser mejor que lo que está. No hay que olvidarse que somos minoría y por ahí conviene ir cediendo de a poco. Acá no gana un partido político sino la gente. Hay que saber consensuar”, resaltó.LA OPINION DE MÁRSICOPor su parte, Mársico manifestó sobre la postergación del tratamiento en el recinto del tema fitosanitarios: “Como la concejal Vimo tenía intención de darle despacho a su proyecto este martes y yo al mío, además de que ambos contaron con acompañamiento, pero como el concejal Viotti informó que tenía un proyecto también, en virtud de poder discutir los tres proyectos y conocer este último, acordamos tratarlo el jueves próximo y no este. Ningún proyecto pierde estado parlamentario y todas las iniciativas van a poder ser tratadas. Cada uno deberá buscar sus consensos, sus acuerdos, a partir de lo que crea mejor para la ciudad, en un tema que lleva demorado bastante tiempo”. “Esperemos que salga la mejor Ordenanza, el punto en el que no nos ponemos de acuerdo es precisamente respecto a los metros, no obstante es importante definir la nueva norma. Nosotros consideramos que con los 200 metros, ya se protege a la población que está sobre todo en los límites del periurbano y con el agregado de las buenas prácticas, que precisamente hacen a la buena pulverización, sumado al permanente control, se cuida al medio ambiente. Aquí no pasa como en otras localidades donde el Estado Municipal no controla, aquí se hacen los controles correctamente”, concluyó Mársico.REUNIÓN A LAS 10Desde la Secretaría del Concejo, anoche se informó que hoy desde las 10:00 los concejales recibirán al Dr. Enrique Marchiaro, especialista en derecho público y constitucional, y al Ingeniero Horacio Beldoménico, un experto rafaelino con una larga trayectoria en la Facultad de Ingeniería Química de la UNL.