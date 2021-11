Apareció proyecto de agroquímicos con una una postura intermedia

Luego de haberlo anunciado en el encuentro de comisión de ayer, el concejal de Juntos por el Cambio, Leonardo Viotti, ingresó oficialmente el proyecto que propone establecer el límite agronómico en 50 metros con el uso de fitosanitarios orgánicos hasta los 200 metros y a partir de allí, hacia los 1000 metros con los denominados agroquímicos de etiqueta D Y C, con supervisión aleatoria.

En medio de un escenario de poco consenso respecto al tema fitosanitarios, el bloque de concejales de Juntos por el Cambio, encabezado por Leonardo Viotti, ingresó de manera formal un tercer proyecto de ordenanza, que basándose en las “buenas prácticas y los controles”, propone definir el límite agronómico en 50 metros con el uso de fitosanitarios orgánicos hasta los 200 metros y a partir de allí, hacia los 1000 metros con los denominados agroquímicos de etiqueta D Y C, con supervisión aleatoria.A su vez, indica que se fije un cinturón agroecológico determinado por la superficie adyacente al área de seguridad, con un ancho de 150 metros, según la demarcación establecida en el plano adjunto a esta Ordenanza como Anexo 1, hasta Enero de 2025 y a partir de esta fecha el Departamento Ejecutivo Municipal podrá ampliar el ancho por Decreto hasta otros 250 metros, ad referéndum de un dictamen conjunto del Consejo Ambiental y el Instituto de Desarrollo Sustentable que evalúe la disponibilidad de tecnologías y de productos fitosanitarios biológicos, en el mercado nacional, que permitan sostener la producción y las actividades desarrolladas en dicha superficie.En dicha área solo será posible la aplicación de productos fitosanitarios biológicos, bajo fiscalización de receta y aplicación a cargo del Municipio.Ante la falta de una clasificación específica nacional, los ingenieros agrónomos del Municipio serán los responsables de certificar el origen orgánico de los diferentes fitosanitarios de este tipo propuestos por empresas y productores, generando un registro tal cual lo indica el artículo 41º inciso 6.En caso de aplicaciones en áreas adyacentes a los establecimientos educativos, de salud, recreativos, habitacionales u otros que se encuentren emplazados en el Distrito Rafaela, deberán realizarse entre las 18hs de los días viernes hasta las 18hs de los días domingo.En los aspectos destacados del proyecto se propone la eliminación total e inmediata del uso de fitosanitarios banda roja y banda amarilla; solo se podrán utilizar fitosanitarios banda verde y excepcionalmente banda azul (cuando no haya un producto banda verde que lo suplante); aplicación desde los 50 metros. Se incorporan más de 600 hectáreas productivas. Creación de un cinturón agroecológico de 150 metros y un total de 600 hectáreas, con posibilidad de ampliación a otros 250 metros desde Enero de 2025.Asimismo propone más controles y un aumento en las sanciones a los productores que no cumplan la ordenanza. En tal sentido, promueve un aumento del área con verificación permanente y todo el territorio es factible de verificaciones aleatorias hasta 2025. Desde ese año, se implementará un control permanente. Incorporación de métodos físicos para control (mangas de viento). Incentivos para el uso de productos de origen biológico. Construcción de cortinas forestales en todo el límite urbano-rural. Más de 14.000 nuevos árboles en la ciudad en el plazo máximo de 12 meses. Endurecimiento del esquema sancionatorio. Digitalización 100% de los procesos; y fomentar la transparencia a través de la creación de registros e información pública accesible.