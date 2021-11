Con diferentes posturas, el Concejo vota otra prórroga de la Emergencia Sanitaria

Los concejales se reunieron ayer en comisión para abordar diferentes proyectos y dar despacho a aquellos que formarán parte del Orden del Día de una de las últimas sesiones ordinarias con la actual composición del Concejo, que se llevará a cabo este jueves desde las 9.Un capítulo aparte es el de fitosanitarios, que esta semana no llegará al recinto porque no hubo despachos de comisión ni para la propuesta de la justicialista Brenda Vimo ni para la impulsada por el demoprogresista, Lisandro Mársico. Es que al presentar su propio proyecto el radical Leonardo Viotti, entonces se resolvió esperar hasta conocer los pormenores y abrir una ventana de diálogo en busca de consensos y hasta quizás un único proyecto "superador".Por otra parte, un proyecto que generó debate e intercambio de opiniones en la reunión de comisión fue el relacionado a un nuevo pedido del PJ para prorrogar 90 días más la ordenanza de Emergencia en Salud Pública. Vimo, en su rol de concejal pero también como médica, opinó que “observando lo que está sucediendo en otras partes del mundo, tal es el caso de Europa donde está pasando por una quinta ola, es inevitable mirar de reojo esa situación e intentar brindarle al Ejecutivo herramientas que agilicen los procesos, desburocraticen los mecanismos y permitan en caso de que volvamos a tener un brote o nueva ola, actuar de inmediato. Hoy estamos bien y la vacunación aquí es aceptada, sin embargo la pandemia y este coronavirus nos demostró que es impredecible, dinámico y muchas veces no da tiempo. Me parece que no debemos creer que esto ya pasó y por eso la prórroga de la emergencia sanitaria es necesaria”.Asimismo, y tal como se discutió la última vez que se aprobó la prórroga, la oposición considera innecesario manejarse de “emergencia en emergencia”. Pese a ello, dentro de la oposición no todos piensan lo mismo y hay posturas divididas: están los que señalan que al estar todo más tranquilo no deberían aprobarla y hay que esperar que realmente exista un escenario que amerite votar esta emergencia; otros concejales dentro del Bloque opositor, sostienen que preventivamente debería darse esta herramienta al Ejecutivo. Es por eso, que mañana en el recinto se definirá si se acompaña o no esta nueva prórroga.OTROS PROYECTOSEste martes, los ediles también dieron despacho a un proyecto para declarar de interés municipal el XLIV Torneo Nacional de Seven Ciudad de Rafaela, que se desarrollará en las instalaciones del Círculo Rafaelino de Rugby (CRAR) de nuestra ciudad durante el 4 de Diciembre de 2021. Por otra parte, se vota un proyecto de ordenanza sobre transporte, manipuleo y disposición de excreta humana.CONVENIO POR OBRASEN TERMINAL DE ÓMNIBUSTal cual se anticipó la semana pasada, recibió despacho y se vota en el recinto, el proyecto para refrendar el convenio N.º 52.547 entre el Ministerio de Transporte de Nación y el Municipio, para la ejecución del Proyecto de Obra “Refacción de la Terminal de Ómnibus de Rafaela, suscripto el 27 de Octubre de este año.A partir de este acuerdo, el Ministerio de Transporte de la Nación aportará los fondos para la ejecución del proyecto, con una suma de $104.136.080, siendo a cargo del Municipio llevar a cabo los procedimientos licitatorios o de contratación que se requieren para concretar la obra. Para dar inicio a este proceso y al desembolso de los fondos comprometidos por el Ministerio, resulta necesario autorizar la ejecución de la obra y disponer las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes en la normativa municipal vigente.