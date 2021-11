Récord de jubilaciones en los últimos seis años

BUENOS AIRES, 24 (NA). - Por la moratoria y el reconocimiento de aportes por hijo en el caso de las mujeres, durante noviembre ya se alcanzaron las 85 mil jubilaciones y pensiones, la cifra más alta desde agosto del 2015.Y todavía restan contabilizar los trámites correspondiente a la última semana de este mes.Además, en los primeros 11 meses del año la ANSeS ya otorgó 552.142 jubilaciones y pensiones, con lo que superó los niveles prepandemia.A su vez, esta cifra es 39% superior a la del mismo período del 2019 y 35% a la del 2018.En este marco, el Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado tuvo un impacto importante en el aumento de jubilaciones y pensiones otorgadas durante noviembre.En octubre fueron más de 20.000 las mujeres que se jubilaron con el Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado.Por otra parte, a un mes de haberse puesto en marcha la Jubilación Anticipada, ya son más de 8 mil las personas que iniciaron su trámite para acceder a la cobertura.Y en los primeros 100 días desde su implementación, ya son más de 115 mil las que iniciaron su trámite jubilatorio."Mejorar la atención de la ANSeS es el único objetivo que tenemos y es para lo que trabajamos todos los días. Sabemos que tenemos que seguir mejorando, pero estos números reflejan que este es el camino para lograrlo", dijo la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta.Señaló que "más de 40.000 madres argentinas pudieron acceder a su jubilación a través de esta política pública que no sólo permite reparar parte de las desigualdades acumuladas a lo largo de las trayectorias laborales de las mujeres de nuestro país, sino que además contribuye a sostener y mejorar los elevados niveles de cobertura previsional que presenta nuestro sistema"."Desde principios de año nos propusimos como horizonte reforzar la atención para recuperar el tiempo perdido por la pandemia y hoy vemos los resultados", indicó.El Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado (RATC)"visibiliza y repara una desigualdad histórica y estructural en la distribución de las tareas de cuidado, reconociendo y valorando el tiempo que las mujeres destinaron y destinan a la crianza de sus hijas e hijos", dice ANSeS en su portal."Esta medida iguala oportunidades y genera las condiciones necesarias para que miles de mujeres puedan acceder al derecho a jubilarse".Esta medida les corresponde a mujeres con hijas y/o hijos, en edad de jubilarse (60 años o más) que no cuenten con los años de aportes necesarios. Podrán acceder a esta medida aquellas mujeres que no cuenten con una jubilación ya otorgada o en trámite.Para realizar el trámite, se debe revisar que tus hijas y/o hijos se encuentren registrados en Mi ANSeS con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, ingresando a “Información Personal” > “Datos personales y familiares”.Finalmente se debe solicitar un turno para “Asesoramiento por tareas de cuidado” en la web para ser atendida en una oficina de ANSeS.