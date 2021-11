Tras Jey Mammon, Luis Novaresio y Soledad Fandiño también se van de América

Hace unos días se conoció que el humorista, cantante y conductor Jey Mammon se encuentra a punto de firmar contrato con Telefe para comenzar el próximo año junto a ellos, luego del éxito de "Los Mammones", el late night show que condujo por la pantalla de América y que tendrá su última emisión el 31 de diciembre. Ahora también trascendió que Luis Novaresio y Soledad Fandiño dejan el canal.Según informó La Nación, luego de diez años en su pantalla, Novaresio se desvinculó del Grupo América. Al igual que Jey, el periodista finalizaría sus ciclos en diciembre. Cabe mencionar que el rosarino trabajaba en Radio La Red AM 910, A24 y América TV, los tres pertenecientes al Grupo América.Por su parte, Fandiño, quien conduce "Es por ahí" junto a Guillermo Andino y Chantal Abad, de lunes a viernes, de 11 a 13 h, no renovará contrato con el canal para el 2022. Es por ello que su lugar sería ocupado por María Belén Ludueña, otra de las figuras de la emisora.De esta manera, América deberá resolver en los próximos días qué harán con los lugares vacantes. Recordemos que este no fue un gran año para el canal, sobre todo luego del mal desempeño de "TV Nostra", el programa por el que Jorge Rial abandonó "Intrusos" tras 20 años siendo su conductor; espacio que la emisora tuvo que rellenar rápidamente.