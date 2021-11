Kevin Spacey deberá indemnizar a la producción de "House of Cards"

Kevin Spacey deberá pagar casi 31 millones de dólares a MRC, la productora de "House of Cards", serie que protagonizaba interpretando a Frank Underwood, un político estadounidense dispuesto a todo para garantizar su lugar en el poder.

Según lo determinó un árbitro privado, la productora tendrá que ser compensada por el actor con la suma de 19,5 millones de dólares por daños y otros 1,4 millones en honorarios de abogados y costos. Esta medida fue resuelta tras litigio judicial con los productores de la ficción por “incumplimiento de contrato”, causa que inició en 2017 tras ser despedido ante las denuncias de abuso y acoso sexual que el actor cometió a jóvenes.

El fallo había sido expedido en octubre de 2020, pero se dio a conocer públicamente en las últimas horas, mediante el medio local Wall Street Journal, luego de que Spacey apelara a esta decisión. Fue entonces cuando MRC presentó una petición para confirmar el veredicto ante el Tribunal Superior de Los Ángeles.

Luego de las denuncias, la productora detalló el comportamiento y los episodios violentos del actor a través de un documento que exponía: "Spacey rompió con determinaciones establecidas en los acuerdos de actuación y producción ejecutiva que fijan los estándares para su conducta en el lugar de trabajo, incluyendo el quiebre de la política de acoso de MRC".

Entre los reclamos de la productora a la Justicia, reportó que tuvieron que reescribir el guión, descartando así los dos primeros episodios que estaba filmando, para excluir a quien era el personaje principal de la ficción.

A su vez, afirma que debió reducir la cantidad de episodios de 13 a ocho, porque de no ser así no habrían llegado a cumplir con el plazo que habían acordado con Netflix, plataforma en la que desembarcó su sexta temporada.

La disputa legal fue dirimida por JAMS, una empresa dedicada al arbitraje y las mediaciones, donde ambas partes presentaron reclamos, que concluyó que Spacey había violado su contrato y la política de abuso sexual de la productora, luego de ser acusado de manosear a un asistente de producción en el set.

En 2017, se organizó el Mee Too, movimiento que iniciaron actrices estadounidense contra el abuso sexual y la violencia de género en el ámbito laboral y en Hollywood, contra el productor Harvey Weinstein. En este contexto se conoció el testimonio de un joven que acusó a Spacey de haberlo abusado cuando era adolescente. Denuncia a la que se sumaron decenas de jóvenes más. De modo que se resolvió desvincularlo de "House of Cards" así como también de la película "All the money in the world".