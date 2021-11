Chile: media sanción al matrimonio igualitario

La Cámara de Diputados chilena aprobó el proyecto de ley que “permite el matrimonio de parejas del mismo sexo” en el país, que ahora deberá regresar al Senado para ser votado y poder convertirse en ley. "Con 101 votos a favor, 30 en contra y 2 abstenciones se aprueba el proyecto de ley que regula el matrimonio igualitario, que pasa a su tercer y último trámite en el Senado", informó el Congreso Nacional chileno en un comunicado.La Cámara baja revisó el proyecto de ley presentado e introdujo cambios como el reemplazo de las palabras “marido” o “mujer” por “cónyuge” y los conceptos de “padre” o “madre” por el de “progenitor” o “progenitores”.Luciano Cruz-Coke, diputado de la formación Evolución Política (conocida como Evópoli), fue el primero en tomar la palabra en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y pidió el apoyo de la sala a la medida.Por su parte, diputados como Diego Schalper, de Renovación Nacional, lamentaron que el Estado tenga que "regular la relación afectiva de dos personas". "¿Por qué no regula la amistad y sí lo hace con una relación afectiva específica relacionada con el amor conyugal?", insistió. "El rol del matrimonio no es regular una relación afectiva, sino que es más bien custodiar la preservación de la especie como principio básico y en ese contexto, obviamente, la heterosexualidad aparece como una premisa fundamental", agregó.El diputado Miguel Mellado, por su parte, remarcó la medida al "gustito de la élite burguesa". "¿Les parece que este proyecto de ley es urgente? ¿Más urgente que la reforma en materia de pensiones, o que terminar con el conflicto en la Región de La Araucanía?", recalcó.El diputado Matías Walker, del Partido Demócrata Cristiano (DC), expresó que su formación "cree en la igual dignidad de los distintos tipos de familia". "Creemos que la ley tiene que defender y propender que el amor pueda desarrollarse entre parejas de sexos distintos, pero también entre parejas del mismo sexo, con iguales condiciones que el matrimonio heterosexual", dijo antes de lamentar el largo tiempo que el texto pasó en manos del Senado.El proyecto de matrimonio igualitario fue firmado por la expresidenta Michelle Bachelet en 2017 y presentado ante el Congreso durante su segundo mandato. Sin embargo, recién en enero de 2020 la sala del Senado aprobó en general el proyecto con 22 votos a favor, 16 en contra y una abstención.Luego, en junio de este año, el presidente chileno Sebastián Piñera mostró su apoyo a la medida: "Pienso que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad y esa dignidad a todas las personas, el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país".Más de un mes después del anuncio de Piñera el Senado aprobó el proyecto con 28 votos a favor, 14 en contra y ninguna abstención por lo que el texto pasó a la Cámara baja. Ahora se espera la fecha en la que el Senado votará nuevamente el texto para que se convierta o no en ley.