El City recibirá al PSG

Hoy seguirá la Champions League con la disputa de ocho partidos, entre los que se destaca el que jugarán el Manchester City de Pep Guardiola contra el PSG de Lionel Messi.También se medirán Besiktas vs. Ajax; Inter vs. Shakhtar; Sporting Lisboa vs. Dortmund; Atlético Madrid vs. Milan; Liverpool vs. Porto; Brujas vs. Leiptzig y Sheriff vs. Real Madrid.Ayer se registraron estos marcadores: Dinamo 1 - Bayern 2; Villarreal 0 - Manchester United 2; Chelsea 4 - Juventus 0; Barcelona 0 - Benfica 0; Sevilla 2 - Wolfsburg 0; Malmö 1 - Zenit 1; Lille 1 - Salzburg 0 y Young Boys 3 - Atalanta 3.