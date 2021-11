Independiente hará justicia con Ricardo Enrique Bochini

BUENOS AIRES, 24 (NA). - Ricardo Enrique Bochini, el máximo ídolo de Independiente, confirmó ayer que volverá a jugar al fútbol con la camiseta del "Rojo" el 5 de diciembre próximo, cuando se le agregará su nombre al del estadio "Libertadores de América"."Yo sigo jugando partidos con amigos y ex compañeros, pero el 5 de diciembre voy a jugar el preliminar que se va a realizar entre Independiente y San Lorenzo", señaló Bochini en declaraciones radiales.A partir de ese día, el estadio se llamará "Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini", como en su momento lo pidieron los hinchas y hasta el propio Diego Armando Maradona."Estoy convencido que (Julio) Comparada manipuló la encuesta, porque no fue transparente, no fue bien realizada", dijo en referencia al momento en el que se definió el nombre que lleva actualmente el estadio de la entidad de Avellaneda.Y agregó: "Comparada un día en la sede de Independiente, me dijo: ahora es mí tiempo y el tuyo ya pasó, y ahí le respondí: el tiempo mío fue uno de los mejores tiempos de Independiente".En esa línea, destacó: "Yo jugué en Independiente solamente. Comencé en séptima división y me quedé toda mí carrera en el club".Bochini nació el 25 de enero de 1954 en la ciudad bonaerense de Zárate y su carrera en Independiente se desarrolló desde 1972 hasta 1991.El "Bocha" superó los 700 partidos en la primera del "Rojo", donde convirtió 108 goles y consiguió, entre otros títulos, cuatro Copas Libertadores de América, tres Copas Interamericanas y dos Copas Intercontinentales.Además se consagró campeón del mundo con la selección argentina en México 1986.