Angel Correa sueña con ir a Qatar

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El mediocampista de la selección argentina Angel Correa expresó ayer su deseo de formar parte del elenco que encabeza Lionel Scaloni en el Mundial de Qatar 2022 y aseguró que "sería lo máximo", por lo que intenta "estar siempre preparado" para los minutos que le toque sumar con la camiseta albiceleste.

"No tuve la oportunidad de estar en el Mundial de 2018 y ahora que estoy volviendo a ir a la selección y estamos clasificados está claro que quiero que se me pueda dar, porque sería lo máximo estar en el Mundial", expresó Correa en una entrevista con el diario español AS.

Y agregó: "Sólo trato de estar siempre preparado. Estar bien físicamente, aunque ahora es complicado por todos los viajes y todos los partidos en poco tiempo, eso es lo que más me afecta a mí como jugador. Es algo que me gusta, competir con grandes jugadores y grandes compañeros me motiva mucho todos los días".

En cuanto a las oportunidades que tuvo hasta el momento en la selección, el ex volante ofensivo de San Lorenzo señaló: "No trato de pensar en eso ni soy de mirar la prensa ni nada. Trato de seguir creciendo como futbolista, porque todavía tengo muchas cosas por aprender".

A su vez, Correa se refirió a la llegada de Rodrigo De Paul al Atlético de Madrid de España: "Con la calidad que tiene y la garra que pone en los partidos y en los entrenamientos está claro que si sigue así puede estar muchísimos años aquí y hacer grandísimas cosas".

Por otra parte, consultado por la situación de Sergio "Kun" Agüero debido a que él también atravesó una complicación cardíaca en 2014, respondió: "Lo he visto, pero no he hablado con él. La verdad es que viéndolo desde afuera y después de haber pasado por algo similar, es una pena. Cuando me fui a operar sólo pensaba en que saliese todo bien para poder seguir jugando al fútbol".