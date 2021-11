Jerez lo vio dominar a Francesco Bagnaia

Gracias a un registro que le permitió ubicarse a menos de medio segundo del récord de vuelta absoluto del Circuito de Jerez - Angel Nieto, el piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) fue la referencia al cabo de las dos jornadas de los test oficiales de MotoGP.Con un registro de 1m36s872, el subcampeón mundial relegó al japonés Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) y al flamante campeón, el francés Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP).1° Francesco Bagnaia (Ducati), en 1m36s872; 2° Takaaki Nakagami (Honda) a 441 milésimas; 3° Fabio Quartararo (Yamaha) a 452; 4° Johann Zarco (Ducati) a 484; 5° Enea Bastianini (Ducati) a 530; 6° Alex Rins (Suzuki) a 551; 7° Pol Espargaró (Honda) a 624; 8° Maverick Viñales (Aprilia) a 750; 9° Joan Mir (Suzuki) a 762; 10° Jack Miller (Ducati) a 845; 11° Alex Márquez (Honda) a 888; 12° Franco Morbidelli (Yamaha) a 1s012; 13° Brad Binder (KTM) a 1s070; 14° Luca Marini (Ducati) a 1s153; 15° Andrea Dovizioso (Yamaha) a 1s157; 16° Miguel Oliveira (KTM) a 1s213; 17° Aleix Espargaró (Aprilia) a 1s277; 18° Jorge Martín (Ducati) a 1s280; 19° Fabio Di Giannantonio (Ducati) a 1s656 y 20° Raúl Fernández (KTM) a 1s819.Tras la lesión que no le otorgó la posibilidad de cerrar la temporada al español Marc Márquez, su compatriota Alberto Puig, director del equipo Honda, se refirió al estado del múltiple campeón."Marc continúa buscando la recuperación de su diplopía con un tratamiento expectante, que aún no incluye operaciones, pero que no cambiará al menos hasta después de la revisión en Navidad", expresó Puig.El piloto de Honda sufrió una caída mientras entrenaba a fines de temporada, lo que le provocó un episodio de diplopía similar al que lo había afectado en la temporada 2011, cuando era piloto de Moto2.Puig reveló que la zona cercana al ojo se encuentra inflamada: "Lo importante es cómo está Marc, que se encuentra más o menos igual que la situación que tenía en Portimao y en Valencia. Necesita algo de tiempo para descansar, recuperarse y ver si la zona alrededor del ojo se deshincha. Entonces valoraremos".Habrá que esperar al menos un mes para los estudios médicos: "Chequeo en Navidad y decisiones más tarde. Entonces veremos cuál es la situación y se tomarán decisiones a partir de las posibilidades que tengamos", dijo Puig. "Entendemos que lo que necesita es descansar. Tenemos que tener paciencia con la situación", concluyó el director del Repsol Honda Team.Antes de sufrir ese problema, Marc había logrado dos victorias consecutivas: la primera, el 3 de octubre en el Gran Premio de las Américas, disputado en el circuito de Austin (Estados Unidos); y la segunda, el 24 de octubre en el Gran Premio de Italia e Dell Emilia-Romagna, en el circuito de Misano Adriático (Italia).