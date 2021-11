No podía ver a los hijos, y lo detuvieron

Autoridad de la Seccional 1ª tomó conocimiento sobre un hecho de desobediencia en calle Las Heras al 1800, y al arribar a lugar se ubicó a una mujer de 30 años de edad, residente en la calle Balbi al 1100, quien manifestó que su expareja -identificada como Aldo Gabriel Z., de 31 años y domicilio en la calle Champagnat- se había llevado a su hijo de 4 años desde la casa de su abuelo.

No lejos de allí se visualizó a dicha persona con un menor en brazos, y ante los policías dijo "solo estoy jugando con mi hijo. No me dejan verlo. Además mi papá fue quien me llamó y me invitó a comer", a la vez que hizo entrega del niño que fue puesto en manos de su madre.

Posteriormente, fue trasladado hasta la sede policial antes nombrada junto a la mujer de referencia, y esta última dijo que estaba separada desde principio de año con quien tienen dos hijos, uno de 11 años de edad y el restante de 4, y que está vigente una prohibición de acercamiento hacia ella.

SE ABRAZARON Y LLORARON

Además, manifestó que la noche anterior el abuelo y le pidió al nene más grande porque iban a pasar el día juntos, y que cuando estaba en lo de su padre apareció dicha persona y le dijo "tranquilizate, vino Aldo a mi casa y me pidió al nene. Se abrazaron y lloraron, y lo tenía ahí".

Cuando la mujer llegó hasta la casa del abuelo de sus hijos, vio que su hijo estaba con el padre, y que al verla se vino a su lado en tanto su expareja le gritaba que no era quien para prohibirle ver a sus hijos, y que quería verlos.

Así las cosas, el hombre fue hasta la camioneta del padre donde estaba el menor de sus hijos, y lo llevó hasta una zona cercana.

Finalmente, ante la vigencia de una doble prohibición de acercamiento, se dispuso la detención de la persona en cuestión por el delito de desobediencia.