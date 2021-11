Carta de lectores

Bancos vs. Adultos Mayores



Sr. Director:



Quiero expresar en este espacio mi experiencia personal y poco grata en una Entidad Bancaria de la ciudad, al tramitar una baja de tarjeta de crédito, por la sorpresiva y abusiva debitación que se me comenzó a aplicar por renovación de la misma, sin previo aviso. Aclaro que dicha tarjeta no había sido solicitada por mí, sino que, hace ya algunos años, esta Entidad me la propuso telefónicamente y, después de muchos argumentos muy prometedores, se presentaron en mi domicilio logrando convencerme en aceptar esta promoción "tan ventajosa para mí".

Este año, por el "cambio de política del Banco" (según la explicación de la empleada) se me comienza a cobrar una carga anual en 3 cuotas, lo que es demasiado para mí porque no hago compras tan cuantiosas con la tarjeta. Lo indignante es que, para que se me reintegre lo debitado de mi Caja de Ahorro (ya van 2 cuotas) debo "sí o sí" adherirme a un "paquete" y a otra tarjeta sin costos (por ahora).

Ante esto, entiendo entonces, que soy "rehén "del Banco, ya que no puedo salir de este sistema. Hasta el momento no pude recibir una explicación clara y precisa sobre qué incluye este paquete.

Comencé el trámite el 18/10/21 y, después de ideas y venidas al Banco, porque el sistema no lo había tomado o porque en el momento que me citaban justo se había caído dicho sistema, subiendo y bajando escaleras, tan dificultoso para un adulto mayor (no hay elevador) recién tengo en mi poder una tarjeta que, en realidad, temo usar porque este devenir con explicaciones vagas, cambiantes y confusas me ha provocado una gran desconfianza hacia el Banco.

Tendré que seguir averiguando cómo se me devolverá el dinero que me "usurparon" de mi Caja de Ahorro. Digo "usurparon" porque así lo siento, al no habérseme avisado como debe ser, al menos si se me considera "cliente".

Ni hablar cuando expresé virtualmente mi preocupación por las redes. Inmediatamente se recibe la respuesta, pero las indicaciones dadas no se adaptan a un Adulto Mayor, ya que aconsejan "consultar al asistente virtual, hacer clic para que aparezca UNA MANO que estamos necesitando o llamar a un 0800 (que ojalá atienda), opción 4, clave de canales (¿?) y luego opción 9". ¿Es operativo esto para un Adulto Mayor? Sólo sirve para desorientarlo, amargarlo, hacerlo sentir marginado porque ya no puede valerse por sí solo para resolver estos problemas bancarios; necesitará de una persona joven para que le haga el trámite. Es decir, nos llevan a una dependencia total, cuando aún estamos en nuestros cabales para manejarnos solos.

Se habla tanto de la "inclusión ", pero no se practica en el Banco, porque ya desde la entrada no nos consideran al no tener ascensor.

Pienso que las Entidades Bancarias debieran tener personal idóneo preparado para la atención PERSONAL (no virtual ni robótica) y merecida para los Adultos Mayores.

Agradezco a este prestigioso diario permitir expresarme y ojalá sirva mi carta para que los responsables de las Entidades Bancarias empiecen a tener más empatía con los Adultos Mayores.



María Enriqueta Barbier

DNI 4.974.178

Rafaela