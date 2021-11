La EPE ya telemide el consumo a 101 grandes usuarios de Rafaela

El presidente del Directorio de la Empresa Provincial de Energía (EPE), Mauricio Caussi, destacó el plan de inversiones por casi 6.000 millones de pesos que lleva adelante la empresa con casi 900 proyectos terminados, en ejecución o en etapa de licitación para mejorar la infraestructura de la red que permita cubrir la demanda incluso en el próximo verano cuando aumenta el consumo, resaltó el programa de telemedición que está en marcha en Rosario, Santa Fe y Rafaela a la vez que anticipó que en 2022 podría licitarse la construcción de la tercera estación transformadora para esta ciudad en el área industrial.

En una entrevista con La Opinión, Caussi dijo estar "muy conforme" con los avances del programa de telemedición que "teníamos en carpeta desde el inicio de la gestión y que el Gobernador, Omar Perotti, anunció en el mensaje que pronunció ante Asamblea Legislativa del 2020, días antes de que se declare la pandemia".

- Rafaela es una de las ciudades en la que también se trabaja con el sistema de telemedición. ¿En qué instancia se encuentra?

- Ya tenemos el 30 por ciento de la energía que se consume en la Provincia de Santa Fe telemedida. Porque hemos instalado el equipamiento que nos permite telemedir a 1.100 grandes usuarios, los que representan ese porcentaje de consumo de energía. Pero además estamos avanzando fuerte en la instalación de equipamiento, como medidores inteligentes, los instrumentos para captura y conversión de datos, el sistema informático que transmite la información a distintos centros de control de la EPE. Estamos trabajando en las tres ciudades más importantes de la Provincia, Rafaela, Santa Fe y Rosario. Entre otros aspectos, con la instalación de estos medidores inteligentes también en edificios. Y tenemos además previsto avanzar con la colación en domicilios de consumos bimestrales ya sean de comercios, familias o pequeñas industrias. El último segmento con el que vamos a trabajar es el sector rural. Llevamos más de 500 millones de pesos invertidos en este programa.

- ¿Cuántos de esos 1.100 grandes usuarios a los que ya se mide el consumo a distancia son de Rafaela?

- En la ciudad de Rafaela hay 106 grandes usuarios de la EPE, de los cuales 101 ya cuentan con telemedición de sus consumos. Y en el ámbito de la Sucursal hay 179, con 150 telemedidos.

- ¿Cuáles son los beneficios de este nuevo sistema?

- Los resultados que buscamos tienen que ver con la posibilidad de tener información online, actualizada cada cinco minutos, de como evoluciona el consumo de energía de nuestros clientes telemedidos. También permite hacer un seguimiento del funcionamiento de la red, detectar anomalías, poder llevar adelante reconexiones de suministros a distancia. Todo para mejorar nuestra gestión. Además estamos trabajando en el desarrollo de una aplicación para bajar a nuestras PC o celulares que le va a permitir a los usuarios o usuarias acceder a la información sobre como evoluciona su consumo. Esto es muy importante para cuidar el bolsillo de los usuarios y la rentabilidad de las empresas, también el hecho de aportar a un consumo racional de la energía, que tan necesario es por la demanda, por la cuestión ambiental.

- ¿Cuál es el costo de los medidores y quien lo asume?

- El costo es variable, depende de la complejidad que se requiere por el tipo de usuario. Además está asociado a la necesidad de complementar con módem o no. Operamos con varias empresas como proveedores, un par son de la provincia de Santa Fe, de capitales nacionales. Los equipos tienen componentes importados. El costo de los equipos es financiado por la EPE.

- ¿Qué empresas del mercado de distribución de energía ya incorporaron la telemedición?

- Las provincias de Buenos Aires y Córdoba trabajan con sistemas de telemedición. Aspiramos acortar la brecha con esas provincias. El objetivo es terminar la gestión con la totalidad de los grandes usuarios operando a través del sistema de telemedición. Ya tenemos como premisa finalizar el 2021 con 30 edificios telemedidos, el 2022 sumar 150 edificios más. Y totalizar a nivel residencia, ya sea edificios o casas de familias, las 10.000 conexiones telemedidas para fines de 2022.

- ¿Alguno de esos 30 edificios con consumo telemedido son de Rafaela?

- Claro que sí, no tengo el dato exacto pero en Rafaela ya hay edificios que cuentan con telemedición aunque en la mayoría de los casos se encuentran en la instancia de pruebas piloto.

- ¿En qué estado se encuentra la infraestructura eléctrica santafesina para enfrentar la mayor demanda del verano?

- Estamos bien para enfrentar un verano que será exigente, como lo fue el pasado. Para eso habíamos actualizado nuestro plan de contingencia, que hacía varios años que no se revisaba. Lo hicimos aún en contexto de pandemia que implicó restricciones operativas. En el verano pasado hemos tenido demanda de potencia cercana al récord. La red funcionó bien, hemos tenido pocos inconvenientes. De todos modos, tenemos en claro que este verano implicará un desafío mayor. Estamos trabajando con el plan de inversiones de mediano plazo, con 876 proyectos que hemos ejecutado, que estamos en plena ejecución o que estamos en proceso licitatorio por un volumen de 5.900 millones de pesos. Es un monto significativo.

- ¿Cuál es el volumen de inversiones para Rafaela y la región?

- Más de 700 millones de pesos corresponden a la inversión en obras para Rafaela y localidades del departamento Castellanos. Estamos hablando de ampliación de redes de media tensión, de construcción de nuevas líneas de media tensión, mejoramiento de líneas de baja tensión, recambio de líneas tradicionales por ensamblado y la construcción de estaciones de control que están ligados a la telemedición. En el departamento Castellanos se da en una gran cantidad de localidades, como Susana, María Juana, Zenón Pereyra, Frontera, San Vicente, Egusquiza, Coronel Fraga, Bella Italia, Colonia Margarita, Plaza Clucellas, Humberto Primo, Angélica y Ataliva entre otras. Y hemos distribuido equipamiento en las sucursales, en especial para la tarea de mantenimiento.

- ¿Entre los proyectos figura la estación transformadora para el área industrial de Rafaela?

- Nunca en la historia de la Provincia de Santa Fe se estuvo construyendo en forma simultánea cinco estaciones transformadoras. Es lo que pasa actualmente. En ese marco, se inscribe la decisión política del Gobernador de avanzar en la construcción de la tercera estación transformadora de Rafaela Norte. Trabajamos en conjunto con el Municipio, encontramos el terreno, y ahora está avanzado el trámite de donación de los terrenos municipales a favor de la EPE. En lo que hace a nuestra parte, estamos desarrollando el proyecto. El objetivo es licitar en 2022, es una obra priorizada en el Presupuesto del próximo año.

- Entonces tendremos un servicio de calidad en el verano...

- No podemos prometer lo que no estamos seguros de cumplir, con lo cual no prometemos que no habrá cortes del servicio, pero sí prometemos dedicación y esfuerzo para que esas eventuales interrupciones sean lo más breve posibles.

- ¿Qué podemos esperar de ajustes tarifarios?

- Por ahora no está en los planes ningún aumento de tarifas. Creo necesario aclarar que hay un contraste muy importante entre lo que ocurrió en los primeros dos años del gobierno de Omar Perotti con la gestión anterior. Entre 2015 y 2019 se aplicaron aumentos de entre el 350 y el 1.000%. Las tarifas se multiplicaron 10 veces en ese período. En cambio, en los dos primeros años ni un santafesino tuvo aumentos por más del 31 por ciento. Incluso estamos hablando que jubilados, beneficiarios de tarifa social y usuarios residenciales de ingresos bajos no tuvieron aumentos por encima del 14%, es decir un dígito anual. Contrasta esto con lo que sucedió entre 2015 y 2019, y con lo que ocurre con la dinámica de precios en la mayoría de los rubros en la actualidad.

- ¿Por qué?

- Porque creemos que la ecuación económica de la EPE no es un objetivo en sí mismo, sino que el cuadro tarifario se arma pensando en la situación socioeconómica de la población, en la competitividad de nuestras pequeñas y medianas empresas. También es cierto que la tarifa debe permitir sostener la dinámica de inversión de la EPE para garantizar un servicio de calidad. Además hemos trabajado para reordenar los números, la negociación con Cammesa por la deuda permitió llegar a un acuerdo importante.

- Por tanto la gestión es deficitaria desde una perspectiva solo numérica.

- El aporte del Tesoro provincial es fundamental para sostener las tarifas, en especial para los sectores de menores ingresos. Estamos al día en materia de salarios, con un flujo adecuado de pago a proveedores, y desde julio de 2020 estamos al día con la factura corriente de Cammesa. Y sostenemos un ambicioso plan de inversiones.