Acciones argentinas se desploman en Wall Street

Con un feriado en el mercado local, inversores y analistas observaron ayer con preocupación cómo los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street se derrumbaron hasta 10%, mientras el riesgo país acumula una suba del 28% en el año.

Los ADR (American Depositary Receipt) -un título físico que respalda el depósito en un banco estadounidense de acciones de compañías cuyas sociedades fueron constituidas fuera de aquel país-, mantienen la caída de precios exhibida la semana pasada tras el resultado electoral, cuando retrocedieron hasta 20% en dólares.

A esto se suma que el riesgo país se sostiene en los 1.750 puntos, uno de los niveles más altos desde el canje de deuda con los bonistas, según indicó Rava Bursátil.

En el mercado se consolida una elevada incertidumbre pese al anuncio presidencial de enviar al Congreso un plan plurianual en busca de un acuerdo con el FMI, consignó la consultora Equilibra.

Las pérdidas entre los ADR son encabezadas por Globant, el gigante de ingeniería de software y tecnología de la información originario de Argentina pero con sede en Luxemburgo.​ .

Considerado como uno de los unicornios argentinos -llegó rápidamente a valer más de USD 1.000 millones-, los ADR de Globant caían 9%.

También bajaban los de Mercado Libre (-4,9%), Despegar (-4,1%) y Cresud (-3,1%).

Analistas de inversión adjudican a la debilidad de los indicadores económicos y financieros argentinos la pérdida de valuación de activos bursátiles.

Sin la referencia del movimiento de precios en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street exhiben así mayoría de bajas.

"Incertidumbre", es el término utilizado por la mayoría de los especialistas para intentar encontrar una explicación a la debacle, a pesar de que se trata de compañías que están creciendo en su volumen de negocios.

Durante la semana posterior a las elecciones, el panel líder S&P Merval acumuló una caída del 10,4%, mientras existe expectativa sobre cómo abrirá este martes tras el feriado.

Operadores adjudicaron esa fuerte caída al movimiento alcista del dólar contado con liquidación, luego de una medida por la cual el BCRA dejó de intervenir vendiendo bonos para mantener contenida su cotización.

El retroceso fue mayor para los bancos argentinos, de hasta 20% en dólares, como ocurrió con los papeles del Banco Francés en el resultado semanal.

Especialistas que siguen el día a día en el mercado adjudican la caída en acciones y bonos no tanto al resultado de las legislativas, como a la posterior reacción oficial, que prácticamente negó la derrota en las urnas y protagonizó distintas celebraciones, la más resonante en la Plaza de Mayo.

En los mercados temen que esa actitud pueda significar que el Gobierno no está dispuesto a aplicar grandes cambios en sus políticas, sobre todo la expansión del gasto y la falta de un plan claro de austeridad fiscal, que tal vez termine complicando un acuerdo con el FMI.

La fuerte caída de reservas líquidas del BCRA, por debajo de los USD 1.000 millones, es una de las variables claves que miran quienes toman decisiones de inversión.

En ese escenario incierto, los bonos Globales de la Argentina en Wall Street promedian una baja del 0,3%, pero negociados en niveles mínimos de 30 dólares.

Así, esos títulos son negociados en sus precios más bajos desde que salieron al mercado hace 14 meses.

Un estudio que circuló en el mercado calculó que para recuperar el valor que tenían esos bonos cuando se realizó el canje de deuda con fondos de inversión, deberían subir un 100%.



WALL STREET, PARA ARRIBA

A contramano de la Argentina, Wall Street opera con números positivos y un alza del 0,9% en el Dow Jones de Industriales, tras la noticia de que el presidente de EE. UU., Joe Biden, nominó a Jerome Powell para un segundo mandato al frente de la Reserva Federal, lo cual generó tranquilidad entre los analistas.

Biden anunció la nominación de Powell para un segundo mandato al frente de la Fed de EE. UU. y los inversores reaccionaron con compras de acciones a esta señal de continuidad en el banco central norteamericano, en medio de la creciente preocupación por la elevada inflación en el país.

Un factor que aún genera preocupación entre los inversores - sobre todo teniendo en cuenta la suba de contagios que se produce en países como Alemania, Austria y el Reino Unido-, es el temor al repunte de casos de COVID-19 a nivel global y la perspectiva de nuevas restricciones.

También impactan en forma negativa las fuertes protestas de movimientos antivacunas en Italia, donde hubo protestas masivas en Milán, y la resistencia a vacunarse que existe en amplias comunidades de los Estados Unidos, identificadas sobre todo con el ex presidente Donald Trump. (NA)