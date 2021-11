El Gobierno celebró el movimiento turístico

El ministro de Turismo, Matías Lammens, celebró ayer la facturación del programa PreViaje tras el fin de semana largo y auguró una temporada de verano "récord". "El PreViaje quintuplicó la facturación con respecto al primer año", señaló el funcionario y agregó: "Un fin de semana como este, el de octubre y las perspectivas que tenemos de la temporada de verano son muy buenas noticias". Lammens destacó que los destinos más elegidos son el Partido de la Costa, Mar del Plata y Bariloche, pero señaló que la cartera que encabeza apunta a promocionar puntos emergentes del país.

"Los grandes destinos turísticos siguen muy consolidados, con la buena noticia de algunos otros emergentes que estamos promocionando", afirmó el ministro en diálogo con Luis Majul en Radio Rivadavia.

Asimismo, Lammens manifestó que el turismo es una de las actividades "que impulsa la reactivación económica" del país en post pandemia y sostuvo que durante los días previos al fin de semana se activaron corredores seguros en las provincias en las que lo requirieron. "Más allá de la temporada récord que esperamos, la gran apuesta que tenemos es el turismo receptivo", señaló el funcionario nacional y destacó que desde su cartera apuntan a brindar "la mayor de las comodidades posibles" a los turistas extranjeros.

Según precisó, el Ministerio de Turismo está poniendo especial atención los vuelos, con la perspectiva de poder conectar vuelos directo a otros puntos turísticos del país que no salgan solo desde la Capital Federal. "Queremos conectar directamente, por ejemplo, desde San Pablo, que es un gran emisor de turistas a la Argentina, a grandes destinos como Ushuaia, Córdoba, Bariloche que son muy buscados y demandados, y sabemos que conectándolos directo tenemos más chances de que vengan al país", explicó. En la misma línea, destacó que unas de las medidas tomadas fue lograr que los vuelos regionales, de países aledaños, tengan como destino el aeropuerto de Aeroparque y no el de Ezeiza para "alentar a los turistas a que puedan conectar con el interior del país". Al respecto, Lammens destacó que más del 65% del total de turistas que visitan la Argentina son de países limítrofes. Por último, manifestó que no es necesario el uso de barbijos a libre dado que "el riesgo disminuye considerablemente". Y concluyó: "Lo importante es seguir vacunándonos".



"GRAN MOVIMIENTO EN TRANSPORTE"

El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, destacó el récord turístico y el "gran movimiento en transporte", con micros y trenes, registrados durante el fin de semana largo en todo el país. Luego de la reapertura de fronteras y la rehabilitación de los servicios de transporte de larga distancia, más de 200.000 personas se movilizaron en micros y 20.000 en trenes de larga distancia, en tanto que el sector aeronáutico también se mostró en ascenso. La cartera destacó que las capacidades hoteleras estuvieron colmadas y se produjo un récord de venta de tickets para los principales destinos de Argentina, con 3.550.000 personas viajando por el país. Se trató de un fin de semana largo récord porque se estima un 25% más de turistas que los que viajaron en la misma fecha en 2018 y 2019. Entre el viernes y sábado se registraron más de 1.500 servicios entre Retiro y Dellepiane, es decir aproximadamente 120.000 personas que circularon en micros de larga distancia. Además, hubo 2.000 servicios más en todo el país, alcanzando así la cifra de 200.000 personas aproximadamente que utilizaron micros de larga distancia hacia los principales destinos de Argentina: Mar del Plata, la Costa Atlántica, Córdoba, Bariloche, Rosario, Mendoza e Iguazú, entre otros.

En lo que se refiere a trenes de larga distancia, y de acuerdo a lo informado por Trenes Argentinos, en total se movilizaron más de 17 mil personas durante el fin de semana largo, con una venta aproximada de pasajes por destino de 7.000 a Mar del Plata; 1.300 a Bahía Blanca; casi 500 a Tucumán; 1.000 a Córdoba; 2.200 a Rosario; 2.150 a Junín; 370 a Rufino; 1.500 el Tren de las Sierras; 450 Villa María y 780 el tren Guido-Pinamar. Respecto del sector aéreo, además de tratarse de un fin de semana con numerosos vuelos domésticos conectando provincias argentinas, en lo que va del mes ya arribaron más de 600 vuelos internacionales, totalizando 23 empresas con operaciones regulares hacia 18 países.