Mondino: "un gran porcentaje de la ciudad está pidiendo un cambio"

El escrutinio definitivo dado a conocer durante la semana, confirmó, nuevamente, el triunfo de la lista de Leonardo Viotti en la elección de concejales de Rafaela durante las elecciones legislativas del pasado domingo 14 de noviembre, ratificando, tal como había sucedido en las PASO, la victoria de Juntos por el Cambio.

En definitiva, Viotti logró 26.786 sufragios en nuestra ciudad (48,35%), Racca 13.918 (25,12%), Boidi 5.649 (10,19%), Bodoira 5.206 (9,39%) y Muriel 3.116 (5,62%). De esta forma, se confirmó que Viotti, Alejandra Sagardoy y Ceferino Mondino son los concejales electos por Juntos por el Cambio, y que Racca y Valeria Soltermam lo son por el Frente de Todos.

Precisamente, Ceferino Mondino, hombre del PRO, fue uno de los ganadores de aquella noche, ya que el ex deportista y ex presidente comunal de la localidad de Ramona será, a partir del 10 de diciembre, uno de los 10 ediles que tendrá el renovado Concejo Municipal de Rafaela por los próximos 4 años. En diálogo con este Diario y con Radio ADN 97.9 FM, el rafaelino/ramonense expresó, muy entusiasmado, obviamente, que "estoy muy contento por esta victoria y muy agradecido a la ciudad de Rafaela y a todo el equipo de trabajo, donde realmente laburó mucho, poniendo el hombro para poder tener este resultado, que era lo que esperábamos, sinceramente, y lo buscábamos".

Sobre las sensaciones a la hora de ir a dormir en la madrugada del domingo 14, Mondino expresó que "tengo pensamientos de deportista. Hasta que no crucemos la meta, no hay nada ganado. Le explicamos a los fiscales que la elección terminaba cuando se firmábamos el acta del escrutinio. Conseguimos un fiscal por mesa y de a poco estoy empezando a caer. Estamos muy felices por el gran resultado que logramos como equipo, al margen de cuántos entremos. Creo que fue contundente lo que le dijo la gente de Rafaela a la ciudad, que quiere y necesita un cambio, otro equipo de trabajo. Al margen del resultado, hubo muchos votos partidos que no votaron al oficialismo, lo que hace pensar que hay un gran porcentaje de la ciudad que está pidiendo un cambio. Entonces, eso nos alienta a seguir trabajando".

Si soñaba con tener esta gran oportunidad de llegar al Concejo, Mondino sostuvo que "tuvimos que tomar decisiones muy difíciles. Pertenezco al espacio del PRO puro por decirlo de alguna manera, y tuvimos que relegar varios espacios para tratar de armar una sola opción. Yo fui uno de los defensores de esa idea porque entendía y me lo decía la gente en la calle. Fue una decisión realmente muy dura y muy criticada en el ámbito interno y en un artículo periodístico, donde cedíamos muchos lugares. Alguien tenía que poner la cabeza y asumir los costos y estaba convencido de esa idea y por eso tomé ese rol protagónico, de cargarme esa mochila de piedras en su momento. Hoy estamos felices porque la gente y el resultado no dio la razón, ya que hicimos lo que nos dijo la gente, que quería votar un espacio unido en contra de un oficialismo. Eso nos hace pensar, y sobre todo, poder mantener una banca del PRO, porque sino nos quedábamos sin representación. Hoy la mochila de piedra está más livianita".



UN GRAN DESAFÍO

Con respecto a lo que se viene, el concejal electo remarcó que "nos espera un desafío muy grande. Los que me conocen saben que puedo tener aciertos y desaciertos, pero soy una persona que va para adelante y me caracterizo por la capacidad de trabajo que tengo, por la seriedad y la responsabilidad. Esperemos estar a la altura de las circunstancias".

Al preguntarle si Juntos por el Cambio es más importante que el PRO. Mondino respondió que "para la gente sí, sin dudas. Nosotros teníamos un espacio y sentíamos esa necesidad de seguir representados. Pero a veces hay que pensar en lo que quiere la gente, dejar de lado las cuestiones personales, los egos personales de querer ser candidato y eso creo que fue el cambio de paradigma que hicimos. La gente, con su alto porcentaje de votos, nos demostró que estábamos acertados".

Por último, en relación a si a nivel provincial y nacional, dentro de JXC va ganado más terreno el radicalismo, el futuro nuevo concejal de la ciudad agregó que "sin dudas. Las verdad que ellos han ganado la interna a nivel provincial y nacional, hay que reconocerlo, pero eso también sirve para ir corrigiendo errores. Creo que es un mismo espacio por un mismo objetivo, así que hay que seguir fortaleciéndolo, pulir los errores, corregir las cuestiones que no salieron bien y trabajar para tener una alternativa, tanto en la provincia como en la ciudad de Rafaela".



UN DESTACADO VELOCISTA

Cabe consignar que Ceferino Mondino fue un deportista que se destacó al más alto nivel internacional como velocista y luego trabajó intensamente para promover el atletismo. Además, es clave en el crecimiento, dentro y fuera de las pistas, de Araceli y Tomas Mondino, sus hijos, quienes brillan en la actividad como juveniles.