“La Tortuga” se despide de su versión virtual

“La Tortuga” es una producción de Marcelo Allasino como autor y director. Este unipersonal interpretado por Matilde Campilongo, estrenó su versión virtual el 23 de mayo de 2020 en TEATRO UAIFAI, plataforma creada especialmente para ofrecer funciones en vivo de obras escénicas online.

Desde entonces, realizó 49 funciones online. Cosechó elogios en diversos medios nacionales, medios digitales y entre importantes referentes escénicos, no solo de Argentina, sino de diversos países de Latinoamérica, y se constituyó en un fenómeno del teatro mediado por las pantallas.

Participó de Festivales Internacionales y encuentros dentro del país, como Festival Intimidades Extraordinarias Presentado por Corredo Latinoamérica de Teatro (Chile), Festival Internacional De las Artes y la Cultura de Castilla y León (FACYL) (España) Festival Internacional de las Artes Escénicas FAE (Panamá), Festival UAIFAI (Argentina) Festival Nómada (El Salvador), Festival de Santiago A Mil (Chile), VI Ciclo Teatro Cono Sur del Umbral de Primavera (España), en la plataforma de Capital Cultural de la Municipalidad de Santa Fe (Argentina), Festival de Monólogos de La Tigra (Chaco, Argentina), Ciclo de Teatro y Danza de la Universidad Nacional de Quilmes (Argentina) y Festival del Mercosur (Argentina).

La obra presentará su función número 50 este miércoles a las 21 h, en el marco de la segunda edición del FESTIVAL UAIFAI, con entrada libre y gratuita. El espectáculo se podrá ver ingresando a http://www.teatrouaifai.com/programacion/funciones?obra=La%20Tortuga.



Dijo la crítica:

“Excelente actuación de Matilde Campilongo en logrado texto de Marcelo Allasino”, Osvaldo Quiroga, Otra Trama Televisión Pública y El Refugio en Radio Provincia.

“El punto más alto del montaje es la demoledora actuación de la excelente actriz Matilde Campilongo, con estupendo manejo corporal y una voz que expresa las diversas sonoridades de su atribulado personaje. Allasino sorprende con los reflejos necesarios para un tiempo histórico adverso para la creatividad teatral. Su obra ratifica su búsqueda permanente en la expresión artística", Roberto Schneider, diario El Litoral.

“La iniciativa de Marcelo Allasino, inquieto director, fue trasladar a la escena virtual un potente monólogo que había ensayado durante más de un año”, Juan Carlos Antón, La Prensa.

“Ocurre en vivo desde la casa de Matilde Campilongo, la actriz que, con inteligencia, hace de su criatura un ser que se desgrana entre el rechazo y la piedad”, Alejandra Varela, Página 12.

“Campilongo logra una composición elocuente, que transmite las angustias de su personaje con vibración y profundidad, en la compleja incertidumbre de una emisión en vivo. La actriz utiliza un certero manejo de la voz y se mueve con soltura en lo que sin duda debe ser el living de su propia casa, elaborando con su cuerpo primeros planos, planos medios y notorios ángulos que delatan una planificación", Héctor Puyó, Télam.

“El inteligente y emotivo texto de Marcelo Allasino se desarrolla y vive con fluidez y matices en la impecable interpretación de Matilde Campilongo. No se pierdan la oportunidad de verla en esta modalidad online, porque la experiencia es tan particular como disfrutable”, Manuel Germano, Ociópatas.

“Con un nivel de entrega y compromiso actoral que atraviesa la pantalla, Matilde Campilongo logra transmitir el estado emocional que se registra en el cuerpo de esa mujer", Jorge Nicosia.

“La dramaturgia logra adentrarse en lo más profundo de las vivencias de esta criatura como una radiografía, lo hace con el cuerpo e impacta en el espectador, mucho o casi todo debido a la magistral interpretación de Matilde Campilongo", Jaime Tarasow, blog y AM 1580 Tradición.

“Se destaca la total entrega de Matilde Campilongo frente a un texto que le regala ciertos recovecos y sinuosidades y en donde ella despliega todo su talento, sorteando inclusive la dificultad adicional que se presenta ante el hecho de tener que adaptarse a un nuevo formato. Una interesante experiencia para vivenciar una forma de teatro diferente y encontrarse con una actriz formidable”, Marcelo Cafferata, Ludico News.

“La propuesta que nos llega es potente, movilizadora, intrigante, particular y muy interesante. Con un trabajo muy destacable de la actriz de este monólogo, Matilde Campilongo, y un texto sensible y profundo de Marcelo Allasino, consiguen mantener atrapado al espectador y que vivencie algo único e irrepetible", Guido Inagui Vega, Espectáculos de Acá.

“La dirección de Marcelo Allasino logra que se dé todo a la perfección”, María Riccheri, Periódico El Duende.

“La historia es muy buena y cuenta con una actriz extraordinaria para darle carnadura”, Stella Matute, Tenerte al tanto.

“Como director, Allasino consigue eficazmente, que Campilongo nos entregue un trabajo pulido y que se sostiene en la acentuada expresividad de la actriz y en la habilidad de los recursos que ambos han sabido manejar para generar un relato verosímil, que se resignifica en el contexto de la cuarentena”, Milly Vázquez, martinwullich.com.

“Inteligente texto de Marcelo Allasino y un trabajo descomunal de la actriz Matilde Campilongo. Para disfrutar y recomendar. Muy bueno”, Carlos Abeijon, El Explorador Cultural.

“Campilongo y Allasino han logrado potenciar enormemente una gran historia, al incorporar el dispositivo audiovisual", Melina Martire, Revista Colofón.