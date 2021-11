Un padre sigue preocupado por la muerte violenta de su hija

Andrea Haspert era una joven de 28 años, que vivía con su pareja llamada Omar Larrea y sus dos nenas en Tacural (Departamento Castellanos).

Durante la tarde del 16 de noviembre de 2018 Andrea salió de su casa para no regresar nunca más.

Dos días más tarde, el 18 de noviembre, Andrea fue encontrada sin vida con un disparo en el rostro en una zanja, al costado de un camino rural a 200 metros de su casa. Además del disparo en el rostro, Andrea tenía el arma de su pareja apoyada en el pecho.

El hallazgo fue porque el hermano de Andrea y un grupo de amigos empezaron a buscarla. Finalmente, la encontraron dos días después.

Hasta el día de hoy el fallecimiento de Andrea no tuvo una explicación formal: ¿fue un femicidio o fue un suicidio?



COSAS "RARAS"

De acuerdo al archivo de este Diario y lo publicado oportunamente, esa misma noche de la desaparición de la joven mamá -el 16 de noviembre de 2018- su pareja, Larrea, llamó por teléfono a los padres de Andrea y les dijo que había encontrado una carta manuscrita donde ella le decía "que lo dejaba por otro hombre".

Todo sonaba raro: los padres y hermanos de Andrea se preocuparon. No podía ser que abandone a sus dos nenas y que no responda los mensajes en el grupo de whatsapp, cuando había estado mandando chistes hasta esa misma mañana.

Otro hecho que sembró dudas es que si bien hasta el momento todo indicaría que se trató de una decisión personal de la joven de poner fin a su vida, sin embargo, la familia aún tiene muchas dudas en torno a la muerte de Andrea.

Hay al menos tres cuestiones fácticas que alimentan esas dudas: primero la situación del presunto embarazo -que luego las pericias indicaron que no existía ese embarazo-; en segundo lugar, por qué comenzó a actuar un policía al que no le correspondía esa zona, y que justamente ese policía era amigo o pariente de Larrea, la pareja de Andrea.

Y finalmente se suma otra duda más: la letra de la carta no sería de Andrea. Así lo asegura su padre: "mi esposa y mis dos nietas vieron la carta que supuestamente dejó Andrea, y dijeron que esa no es la letra de mi hija", aseguró.



UN POLICIA FUERA

DE SU JURISDICCION

Otro hecho que llamó la atención es que el primer policía en arribar al lugar donde estaba el cuerpo de Andrea, lo hizo fuera de su jurisdicción ya que el policía Jorge López, de 48 años, era el titular del Destacamento 5° de Colonia Tacurales.

O sea que López fue el primero en llegar a la escena del hecho -en jurisdicción de Tacural-, y casualmente según testimonio de Luis Haspert, papá de Andrea, el policía Jorge López es allegado o familiar de Larrea, la pareja de Andrea, y por el lugar donde fue encontrado el cuerpo de ninguna manera debía intervenir él.

"Ese mismo día este hombre le dijo a la televisión de Sunchales, que mi hija se había suicidado porque cursaba un embarazo no deseado" manifestó Luis Haspert. Un año y cinco meses después, hechos los estudios médico-forenses aseguraron que Andrea "no estaba embarazada, que dio negativo el supuesto embarazo de mi hija", dijo Haspert.

Finalmente la causa por la muerte de Andrea fue remitida a la Fiscalía Regional N° 5 de Rafaela, donde tomó intervención en un primer momento el fiscal Guillermo Loyola.



HASPERT CONVERSO

CON "LA OPINION"

Para los padres de Andrea todo sigue siendo una pesadilla fea porque a tres años del hecho no tienen certezas de nada: "Nosotros queremos saber qué pasó, si Andrea hizo eso, queremos saber por qué. Hasta hoy muy poco se sabe", dijo el dolorido padre que actualmente reside en la ciudad de Santo Tomé.

Luis Haspert, papá de Andrea, días atrás quiso dialogar con LA OPINION sobre este hecho, y dejó expresamente dicho cuales son sus dudas que no encuentran respuesta. Estas son algunas de las reflexiones del dolorido padre.

* "Se cumplieron tres años de la muerte de Andrea y hasta ahora no tengo claro absolutamente nada. El primer fiscal -Guillermo Loyola- me había dicho que era una ´muerte dudosa', pero yo sé que el primero que estuvo en el lugar del hecho fue el extitular del Destacamento 5° de Colonia Tacurales, Jorge López".

* "López lo primero que me dijo es que ella se suicidó porque tenía un embarazo no deseado. Un año y cinco meses después me dijeron que ella no estaba embarazada, que dio negativo el supuesto embarazo de mi hija", siguió Haspert.

* "Yo también le pregunté por el hecho de que hay una cámara ahí cerca, en la casa de mi hija. Está ahí a 200 metros y me dijeron que esa cámara no funcionaba, justamente esa cámara... Y la noche anterior al hecho, de que pase todo, habían estado en la sala de cámaras [el policía] Jorge López, Omar Larrea -la expareja de mi hija- y el hijo de él. ¿Qué estuvieron haciendo en la sala de las cámaras? Yo le había dicho eso al fiscal y el me dijo que lo iba a investigar", señaló.



SOBRE EL POLICIA

JORGE LOPEZ

Siguiendo con la charla, Luis Haspert consideró que, "creo que el primer fiscal se quedó con la declaración de Jorge López, sin él saber quien era Jorge López. Como en ese momento era el comisario en Colonia Tacurales, el fiscal a lo mejor se quedó con eso y que era la verdad, cuando en realidad López lo que hacía era tapar las cosas, ya que después se descubrió que había abusado de mis nietas también, está detenido y le dieron diez años de prisión. No entiendo como López pudo ser comisario teniendo todos esos antecedentes", sostuvo.

Y agregó: "Creo que el Fiscal se confió mucho en esta persona -Jorge López-, y ahora la causa la pasaron a otro fiscal y yo no entiendo por qué. Hasta ahora no sabemos absolutamente nada en esta causa. Nadie me dijo el resultado de la autopsia. Lo que más quiero es que esto se mueva y siga adelante".

En este punto -que es otra causa que envuelve a López- cabe señalar que el 2 de julio de 2019 en Tribunales de Rafaela se dictó la prisión preventiva por 90 días de Jorge López (47), acusado del abuso sexual del que resultaron víctimas dos nenas de 7 y 9 años (las nietas de Luis Haspert). El sujeto fue detenido en Tostado, y actuó como titular de la Policía de Colonia Tacurales.

Casi dos años después, el 29 de junio de 2021, en los tribunales de Rafaela, el expolicía Jorge Ernesto López fue condenado a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo acusado de numerosos hechos de abusos sexuales perpetrados contra menores de edad, entre ellos las dos nietas de Haspert y otros casos en Tostado también con menores. En la causa intervino la fiscal Angela Capitanio.



CONSIDERACIONES

FINALES

Ya cerrando la entrevista, Luis Haspert agregó que: "Respecto de la carta que habría dejado Andrea -dicho por Larrea- diciendo que se iba con otro hombre, yo no la vi pero mi señora y mis nietas la vieron y dijeron que no era la letra de Andrea".

"Otra cosa -agregó- que me llamó la atención es que a la casa de Omar Larrea no la peritaron. Los vecinos me dijeron que una semana después de lo que pasó, Larrea estuvo quemando un colchón, cobijas, almohadas. Los policías lo único que hicieron fue buscar la carta y unos papeles escritos por Andrea para cotejar la letra (pericia caligráfica). Un año después me habían dicho que todavía no estaban los resultados de las pericias caligráficas", cerró Luis Haspert, padre de Andrea.