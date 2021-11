Llevó a su novia a un basural, la golpeó y quiso ahorcarla con soga

Una joven residente en la santiagueña localidad de Cuatro Horcones, fue torturada por su novio, un carpintero de 19 años de edad, que con mentiras hizo que la muchacha lo buscara en su trabajo, la llevó hasta una zona descampada a la vera de la ruta nacional 34, donde además de golpearla intentó ahorcarla con una soga.El calvario que vivió la chica, tuvo inicio durante la mañana cuando salió de su casa en una motocicleta, acompañada de su hermana -de 16 años- a quien debía dejar en el colegio.Al llegar a la Escuela Héroes de Malvinas, en el barrio La Fraternidad, la conductora hizo descender a su hermana, y se trasladó hasta una carpintería del barrio Villa Suaya.Ahí se encontraba su novio, residente en Los Alamos, quien el día anterior la había llamado por teléfono, y le pidió que fuera a buscar unas cosas que él le tenía.Una vez en el lugar, el acusado le preguntó "¿venís a buscar la campera y el chip?", y ella le respondió que sí.Entonces, el sujeto le dijo que irían a su casa, pero que sería él quien condujera la moto de la damnificada.La joven contó que su novio -conocido como "Cabra"- condujo hasta la ruta nacional 34, y pasando un puente ante la insistencia de la víctima para que detenga el rodado, lo hizo frente a un basural."¿Por qué me traes para aquí?", preguntó la chica, y "Cabra" le respondió "aquí estamos solos, y nadie te va a escuchar", para luego decirle que él le preguntaría algo y que ella debía contestar "solo la verdad", caso contrario "le dejaría la boca sangrando".Fue entonces que le cuestionó por qué había estado conectada a la red social Facebook, hasta las dos de la madrugada la noche anterior, y como respuesta escuchó que había estado viendo videos.Seguidamente, el tipo comenzó a insultarla y la violencia verbal se incrementó y comenzó la física.Fueron golpes de puño en la cabeza, mientras le gritaba "si no querés estar más conmigo está bien, pero no pienses que te voy a dejar tranquila. Te haré la vida imposible. Te voy a matar", para seguir con una muchos insultos.El repudiable suceso no terminó ahí, porque tras los los golpes de puños "Cabra" sacó de entre sus prendas una soga, con la cual rodeo todo el cuello de la joven y con ambas manos comenzó a hacer fuerza para estrangularla.Por la asfixia que le causó la soga, la joven se desvaneció y cayó al suelo, ocasión en la que el atacante siguió golpeándola.Esta vez fueron patadas en distintas partes del cuerpo, mientras le gritaba "en la cara no te voy dejar marcas. Conmigo no vas a jugar. Ahora ya sabés de lo que soy capaz. Ahora me conoces bien. Yo no te voy a dejar y si no estás conmigo no vas a estar con nadie".Luego, al comprobar que la agredida no podía pararse, la tomó del cabello y la obligó a subir a la moto, e hizo que lo llevara hasta su lugar de trabajo, y allí la dejó ir.Finalmente, como pudo buscó a su hermana, y con ella llegó a la Comisaría 14ª y realizó la denuncia.Por ello se inició una búsqueda, en tanto la muchacha cuenta con botón antipánico.Además, fue trasladada hasta en centro médico de La Banda para ser examinada. Además ordenó que el médico forense constatase las heridas.Cabe mencionar que en primera instancia se buscó al atacante en su lugar de trabajo y en la vivienda que habita, pero no fue hallado.