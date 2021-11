Sportivo y Ferro finalistas del Clausura

Fue un lunes feriado a puro fútbol de Liga Rafaelina, en el regreso de la competencia tras el corto parate debido a las agresiones a los árbitros Vacarone y Vigistain. Asi quedaron determinados los finalistas del Clausura de Primera A, que serán Sportivo Norte y Ferrocarril del Estado.

El "Negro", ante una gran concurrencia en Villa Rosas, fue desde atrás porque arrancó perdiendo ante los jóvenes de la Crema por el gol de Androetto. Pero Yoel Hollman y Cristian Arias, antes del final del primer tiempo consiguieron revertir el marcador. En el segundo tiempo fue defender la ventaja y el equipo de Varela pudo lograrlo.

Mucho más fácil fue para Ferro el pasaje. El elenco de Oscar Born no dejó dudas ante Brown de San Vicente en el predio del autódromo con una goleada por 4 a 0. Un doblete de Matías Clemenz en el primer tiempo ya daba una ventaja interesante, que fue ampliada en el complemento por Pablo Pavetti y Federico Malano puso cifras definitivas.

Ahora habrá que esperar la cancha que determina el Consejo Directivo como escenario para la gran definición del domingo.



SPORTIVO 2 - ATLETICO 1

Cancha: Peñarol. Arbitro: Franco Ceballos.

Sportivo Norte: Leonardo Ludueña; Fabio Gonzalez, Ezequiel Gnemmi, Damián Maciel y Mateo Maldonado; Lautaro Ibarra (Rodrigo Puebla), Manuel Sanchez, Hernán Jara y Cristian Arias (Agustín Soria); Yoel Hollman y Oscar Maldonado (José Sandoval). Sup: Agustín Stepffer, Angel Almaraz, Juan Espindola y Rodrigo Olivera. DT: M. Varela.

Atlético Rafaela: Mayco Bergia; Franco Quinteros, Alexandro Ponce, Tomás Androetto y Marco Rossa (Juan Flores); Gonzalo Diaz, Gonzalo Allassia (Agustín Alfano), Santiago Colombatti y Ramiro Matteoda; Alejo Ceccherini (Julián Mavilla) y Darío Rostagno.

Primer tiempo: 5' gol de Androetto (AR), 23' gol de Hollman (SN) y 43' gol de Arias (SN).



FERRO 4 - BROWN 0

Cancha: Atlético (autódromo). Arbitro: Rodrigo Pérez.

Ferro: Alexis Wasinger; Franco Villalba, Martín Albertengo, Martín Zbrun y Mariano Andrada (Gustavo Sala); Agustín Zilli (Rubén Rojas), Flavio Barolo (Agustín Canciani), Matías Clemenz (Maximiliano Zbrun) y Pablo Pavetti (Federico Malano); Eduardo Murua y Matias Zbrun. Sup: Emanuel Viotti y Santiago Aragoni. DT: Oscar Born..

Brown: Mario Aroca; Agustin Lencina (Enzo Bertero), Damián Arnold, Dángelo Restelli y Martín Pelosi; Franco Sosa, Pablo Tántera, Lautaro Diaz y Guillermo Ensabella (José Nuñez); Alex Santillán (Jaime) y Esteban Córdoba (Berazategui). DT. A. Zurbriggen.

Primer tiempo: a los 20' y 35' goles de Clemenz (F).

Segundo tiempo: a los 10' gol de Pavetti (F) y 42' gol de Malano (F).

Incidencia: a los 44' del ST expulsado Aroca (B).