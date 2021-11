Semifinalistas en Primera B

En la reanudación de la Primera B de la Liga Rafaelina se jugó la tercera fecha del Clausura y quedaron definidas las semifinales, en las Zonas Norte y Sur.

Empezando por la Norte, el grupo A fue para Independiente de San Cristóbal que goleó 6-0 a Belgrano de San Antonio, en tanto que Sportivo Roca superó 2-0 a Moreno de Lehmann. En el Grupo B, Argentino de Vila derrotó 2-1 a San Isidro de Egusquiza y Bella Italia apabulló 7-0 a Tiro Federal de Moisés Ville, clasificando como mejor segundo.

En el Grupo C fue empate 2 a 2 el clásico entre Argentino de Humberto e Independiente de Ataliva, clasificando el primero.

Ya habían quedado establecidas las sede de las semifinales. La programación será: en Ataliva, Independiente San Cristóbal vs. Arg. Vila y en Sunchales: Argentino de Humberto vs. Deportivo Bella Italia.

Pasando a la Zona Sur, por el Grupo A Sportivo Santa Clara se quedó con la clasificación al igualar 1 a 1 frente a San Martín de Angélica. Por su parte, Esmeralda superó 3-1 a Zenón Pereyra.

En el B, el ganador y clasificado fue Atlético María Juana que derrotó 3-1 al Deportivo Susana, pero en este grupo estuvo también el mejor segundo que fue Libertad de Estación Clucellas, tras superar 2-1 a Deportivo Josefina.

En la Zona C La Hidráulica venció por 2 a 0 a Juventud Unida de Villa San José. Así, las semifinales serán entre Sportivo Santa Clara - Atlético María Juana y Libertad de Estación Clucellas - La Hidráulica.