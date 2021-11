ARB: BH ganó el primer juego

Ben Hur venció anoche como visitante a 9 de Julio por 92 a 80 en el primer partido de la serie de play offs de cuartos de final del torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquet. Los parciales fueron 21-14, 36-50 y 56-70.

En tanto, este martes a las 21.30 comenzarán los duelos entre Quilmes vs. Atlético; Independiente vs. Unión de Sunchales y a las 22, Peñarol vs. Libertad de Sunchales.

Recordemos que se juegan a dos partidos y si ganan uno cada uno, se define por la diferencia de puntos.

Segundos juegos: miércoles 24, a las 21 Libertad vs. Peñarol; 21.30 Ben Hur vs. 9 de Julio y Unión vs. Independiente.

Viernes 26: 21.30 Atlético vs. Quilmes.



NO PUDO EL U13

Este lunes se jugaron los duelos de la fase de clasificación del Provincial U13 masculino y el seleccionado de la ARB no pudo ante Santa Fe, perdiendo en duelos muy parejos en la cancha de Unión de Sunchales .Por la mañana fue derrota por 92 a 87, partido donde se destacó Nehuén Rose en el elenco dirigido por Daniel Yachelini con 22 puntos.

De esta manera, el equipo de la Rafaelina debía ganar por 6 puntos a la tarde para pasar, pero terminó perdiendo por 93 a 92.