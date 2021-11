Scaloni y Messi fueron nominados por la FIFA

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, y el ídolo Lionel Messi, fueron nominados por la FIFA para los premios "The Best", al mejor técnico del año y al mejor jugador, en una primera elección que terminará con el anuncio de los ganadores el próximo 17 de enero.

La FIFA dio una lista con siete precandidatos que incluye también a Diego "Cholo" Simeone, ganador de la Liga de España con el Atlético Madrid. Además están nominados los italianos Antonio Conte (campeón de la Serie A con Inter) y Roberto Mancini (ganó la Eurocopa con Italia), el español Pep Guardiola (final de Champions League y título de la Premier League con Manchester City), y los alemanes Hansi Flick (campeón del Mundial de Clubes con Bayern Munich y actual DT de la Selección alemana) y el francés Thomas Tuchel (campeón de la Champions League con Chelsea).

Lo de Scaloni es una novedad, porque nunca antes había sido propuesto en una lista para conseguir un premio de esta categoría, siendo además que su experiencia al frente de la Selección argentina es la primera que tiene como entrenador. Scaloni este año no solo consiguió la clasificación al Mundial de Qatar 2022, cuatro fechas antes de la finalización de la Eliminatoria sudamericana, sino que también conquistó la Copa América disputada en Brasil, algo que Argentina no lograba desde hacía más de 30 años.

En tanto, el ídolo rosarino Lionel Messi buscará ser considerado nuevamente el mejor jugador del mundo por la FIFA, tras una mala temporada con el Barcelona de España, su paso al PSG francés, y que consiguió la Copa América con la Selección argentina. Además, Messi logró encabezar -como capitán- la clasificación albiceleste al Mundial de Qatar 2022.

Entre los nominados por la FIFA al mejor jugador del año están los franceses Karim Benzema (Real Madrid), Kylian Mbappé (PSG) y Ngolo Kanté (Chelsea), además del belga Kevin De Bruyne (Manchester City), el portugués Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United), el noruego Erling Haaland (Borussia Dortmund), el italiano Jorginho (Chelsea), el polaco Robert Lewandowski (Bayern Munich), el brasileño Neymar (PSG) y el egipcio Mohamed Salah (Liverpool).

Los premios The Best FIFA se empezaron a dar en el 2016 con la finalidad de reconocer a los mejores jugadores del mundo de cada temporada.