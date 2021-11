La quinta jornada de la Champions

La Champions League retoma su calendario con la fecha 5 de la fase de grupos, partidos que se disputarán entre este martes 23 y miércoles 24 de noviembre, y que podrían ya definir a algunos clasificados a los octavos de final.

Hoy disputarán los primeros ocho partidos en dos horarios: dos a las 14:45 y seis a las 17:00. Los equipos que tendrán actividad serán los de los grupos E, F, G y H, donde se destacan varios compromisos importantes.

Por el grupo E, un Bayern ya clasificado como primero visitará al Dinamo, en un partido de trámite. Mientras, el FC Barcelona se jugará su acceso a los octavos de final contra el Benfica, en el Camp Nou. También se enfrenarán Villarreal vs. Manchester United, por el grupo F, en uno de los partidos más atractivos de la jornada. Ambos están en zona de clasificación igualados en puntos (7), pero muy de cerca los sigue el Atalanta (5), que visitará al Young Boys. El Manchester afirma estar negociando con el argentino Mauricio Pochettino, lo cual ha provocado revuelo en París.

Fecha decisiva en el grupo G, con casi todos los equipos igualados. Lille, segundo del grupo (5), recibirá al Salzburgo, líder (7). Mientras, el Sevilla (3) está obligado a ganarle al Wolfsburgo (5), para llegar a la última fecha con opciones de clasificar.

Ya en el grupo H, Chelsea y Juventus definen el equipo que terminará primero en su zona, al estar ya clasificados a los octavos de final, pero con solo tres puntos de diferencia entre los dos. El cuadro italiano es primero.

El miércoles se disputarán los ocho partidos restantes, pero en este caso con los equipos de los grupos A, B, C y D, también en dos horarios. Manchester City vs. Paris Saint-Germain será el partido de la fecha. Con los dos virtualmente clasificados, la pelea estará por quien terminará primero en el grupo A.