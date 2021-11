Azar, cerca en Top Race

La fecha del fin de semana de Top Race en San Juan Villicum cerró la etapa de descartes de los dos peores resultados para llegar a la definición en la última cita de la temporada que será en diciembre en Concepción del Uruguay. Tras los resultados de la fecha especial con una sola Final del domingo, Diego Azar con Camry del Toyota Gazoo Racing quedó muy cerca de ganar el campeonato y con los puntos netos alcanzó una muy buena diferencia sobre sus perseguidores.

Sus rivales en los puntos no sumaron mucho, en especial Marcelo Ciarrocchi quien llegará al cierre con 35 puntos menos que su principal rival y gran candidato al título.

Las cuentas con el sistema de descarte varían en los números que tendrá la categoría para la última fecha de la temporada. De manera extraoficial los números con el sistema de descarte Azar suma para la fecha final 203 puntos, Ciarrocchi 168, Reutemann 159 y Persia 155 entre los más destacados.

En cuanto a las diferencias que logró Azar, hay que tener en cuenta que para la última fecha el piloto de Toyota llegará con 35 puntos de ventaja sobre Ciarrocchi, 44 sobre Reutemann y 48 sobre Persia.



ROSSI PARA

EL OLVIDO

El argentino Matías Rossi, con el Toyota Corolla del Full Time Sports, no pudo redondear el fin de semana pretendido en la undécima fecha del campeonato brasileño de Stock Car, que se desarrolló en el circuito de Santa Cruz do Sul, en el estado de Rio Grande do Sul. En la primera carrera del domingo, en la cual ganó Thiago Camilo (Chevrolet Cruze), el bonaerense de Del Viso se ubicó 22° tras haber realizado previamente un interesante avance en la fila india.

La última competencia no lo tuvo mucho tiempo en pista, debido a que abandonó apenas se estaba cumpliendo la primera vuelta, por un inconveniente mecánico, cerrando así su participación en la penúltima fecha de Stock Car, carrera que ganó Ricardo Mauricio (Chevrolet).

El 12 de diciembre se disputará la última competencia del campeonato, en el autódromo "José Carlos Pace" de Interlagos.