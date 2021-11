Arrancan los play offs

Este lunes, con la serie entre 9 de Julio y Ben Hur, se pondrán en marcha los play offs de cuartos de final del torneo Oficial de primera división de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Recordemos que serán a dos partidos, el primero en cancha del equipo peor ubicado en la fase regular, y que si hubieran ganado un partido cada uno, se definirá por diferencia de puntos.Este es el detalle de la programación:, hoy: a las 21 9 de Julio vs. Ben Hur.Martes: a las 21.30 Quilmes vs. Atlético; Independiente vs. Unión de Sunchales y a las 22, Peñarol vs. Libertad de Sunchales.miércoles 24, a las 21 Libertad vs. Peñarol; 21.30 Ben Hur vs. 9 de Julio y Unión vs. Independiente.Viernes 26: 21.30 Atlético vs. Quilmes.FEMENINOCómoda victoria logró Ben Hur como local, por 74 a 33, el viernes sobre Libertad para clasificarse a la final del torneo Oficial de primera femenino de la Asociación Rafaelina. Ahora espera por Unión de Sunchales o Independiente de Ataliva.ENTRÓ BOLMARO Y CONVIRTIÓEn una nueva jornada de la NBA, Minnesota no dejó dudas frente a Memphis y lo venció por un claro 138 a 95. D´Angelo Russell fue el goleador de los Wolves con 28 puntos, acompañado de 23 de Anthony Edwards y 21 de Karl Anthony Towns. En los Grizzlies el mejor fue Desmond Bane con 21 unidades. El argentino Leandro Bolmaro entró sobre el final y anotó 5 puntos y 4 rebotes.