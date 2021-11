Natalia Oreiro y Juan Ingaramo presentan la reversión de "Me muero de amor"

Natalia Oreiro y y el cordobés Juan Ingaramo dieron a conocer "Me muero de amor", la reversión del icónico tema de la artista uruguaya, que forma parte de su álbum debut lanzado en 1998.Se trata de una reversión en clave de cumbia rioplatense, que fue producida por el mismo Juan Ingaramo y mezclada por Nico Cotton.Tras lanzar el tema, en un comunicado de prensa Natalia declaró: "Las buenas canciones no tienen tiempo, pero sí historia. Son parte de la vida de quienes las hacen propias. Como Juan, que con su personal interpretación y su magia como productor, logra adueñarse de 'Me muero de amor' y darle un giro fresco, actual y bailable".Por su parte, Ingaramo sumó: "Hay canciones que forman parte del soundtrack de nuestras vidas, sea porque nos encontramos con ellas en momentos muy especiales o bien porque nos acompañaron durante el pasar de los años. ¡Sin dudas 'Me muero de amor' es una de ellas! Por su historia, por su intensidad, por su melodía y por la potencia emocional que te convida en cada escucha. Reversionar este clásico de las canciones de amor junto a Nati, la cara y la voz responsable de todo lo dicho, fue uno de los proyectos más lindo que me han tocado y espero puedan disfrutarlo tanto como lo disfruté yo".Asimismo, el track viene acompañado por un videoclip oficial que se filmó en el Faena y cuya dirección corrió a cargo de Maxi Baldi.