El Hospital Italiano Rosario continúa con las obras de mejora en sus sedes

Las mejoras no se limitan a lo edilicio, incluyen equipamiento, avances tecnológicos, incorporación y recuperación de profesionales y recuperación de otros; capacitación permanente, desarrollo de servicios y procedimientos médicos.

En el marco de un plan integral de inversiones, el Hospital Italiano Rosario continúa con las obras de ampliación y reformas en sus sedes Sur y Centro. Las mejoras no se limitan a lo edilicio, incluyen equipamiento, avances tecnológicos, incorporación y recuperación de profesionales y recuperación de otros; desarrollo de servicios y procedimientos médicos así como también capacitación permanente de recursos humanos.

La histórica institución de la ciudad inauguró la semana pasada la nueva planta baja del Hospital Italiano Rosario Centro, ex Los Alerces. Se trata de una obra que incluye la renovación completa de la fachada principal. La misma se reestructuró completamente, logrando un ingreso despejado, con más espacio para el acceso de personas y disponibilidad de asientos para las mismas.

Además se pueden identificar mejoras en diseño e iluminación para mayor confort de los pacientes en pasillos de circulación pública. Lo mismo se ha realizado en el área de circulación técnica, a la vez que se instalaron ascensores nuevos en el edificio.



GUARDIA NUEVA Y CON

CAPACIDAD AMPLIADA

Sin embargo, el dato saliente en aspecto de sanidad es la inauguración de la nueva guardia que duplicó su capacidad. El desarrollo permitió construir dos salas de observación e internación que poseen 19 camas, todas con equipamiento completamente nuevo. Cada sala está diseñada con puertas corredizas acustizadas para reducir el ruido que proviene del exterior.

Asimismo todos los puestos están vinculados a pantallas generales en sala y en el office de enfermería para controlar los signos vitales de todos los pacientes en todo momento y lugar.

Las salas de admisión General y de diagnóstico por imágenes se renovaron íntegramente logrando espacios más amplios y con un mejoramiento en los elementos de guardado.

Toda la unidad de guardia dispone de 3 consultorios renovados, mientras que las salas de diagnóstico por imágenes han sido recuperadas en su estructura edilicia.



INCORPORACIÓN DE

ACCESO POR SUIPACHA

En tanto, el acceso de ambulancias y personal está completamente renovado a partir del desarrollo de un acceso dedicado sobre calle Suipacha. El mismo ya está techado e iluminado para facilitar el acceso de los pacientes a la institución. Además en este sector se incorporó un tanque de oxígeno que duplica la capacidad del anterior.



MÁS OBRAS EN HIR SUR

Por otro lado, las obras no se detienen en la sede fundacional del Hospital Italiano Rosario y está a toda marcha la construcción de un nuevo edificio dentro de la institución, sobre calle Entre Ríos, en el lugar que ocupaba el estacionamiento del Nosocomio. Esta nueva estructura de moderno diseño que contrastará armónicamente con la construcción clásica del edificio histórico albergará en dos plantas (2500 metros cuadrados ) una nueva guardia completamente equipada, con shock room de 2 posiciones, 2 puestos aislados y sala de 12 camas.

El nuevo edificio concentrará la mayor parte del nuevo servicio de diagnóstico por imágenes que incluirá dos tomógrafos, dos resonadores, un densitómetro y un mamógrafo digital directo.

En la planta alta, el proyecto contempla la construcción de un área de Cirugía Mayor Ambulatorio con camas de recuperación; salas de endoscopia con tecnología de última generación y un sector destinado al diagnóstico y tratamiento de patologías de la mujer. Además, se agregarán nuevos ascensores para el uso del público, quedando los actuales (recientemente renovados) para uso técnico.

El espacio que utiliza la actual guardia externa se refuncionalizará en área de admisión de pacientes tanto ambulatorios como internados .



PUESTA EN VALOR DE

LA FACHADA HISTÓRICA

Se encuentra muy avanzada la obra de restauración total de la fachada histórica del Edificio sobre calle Virasoro. Las obras se llevan a cabo respetando fielmente el valor de un edificio que es patrimonio histórico y en un todo de acuerdo con las áreas competentes de la Municipalidad de Rosario.

La recuperación de la belleza y esplendor del viejo hospital ya se pueden apreciar pasando por calle Viraroso.



OTRAS OBRAS

Por otro lado, ya se realizaron una serie de mejoras en el edificio original, que se concretaron en techos, iluminación, implementación de nuevo mobiliario y una señalética actualizada. Se renovaron todas las habitaciones de todos los pisos con mobiliario de alta tecnología y calidad.

Asimismo, se renovaron totalmente los consultorios del área de cardiología, que actualmente albergan múltiples especialidades, en tanto que se creó el Centro Único de Atención Ambulatorio.

Finalmente, se informó que se sigue desarrollando el Contact Center con tecnología única en el mercado de la salud de Rosario.

"Estamos orgullosos de ejecutar un proceso de mejora continua para posicionar al Hospital Italiano Rosario como un ejemplo a la vanguardia de salud local y regional", concluyeron a modo de balance desde la Dirección de la institución de salud.