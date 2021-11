Siguen en carrera Forestello y Medrán

Se jugaron este domingo los cuartos de final del Reducido del Federal A por el segundo ascenso a la Primera Nacional, en escenarios neutrales. En el Monumental de Atlético de Rafaela, Racing de Córdoba le ganó a Defensores de Villa Ramallo por 2 a 0, con goles de Franco García y Franco Schiavoni, uno en cada tiempo.Los equipos salteños dirigidos por técnicos de nuestra ciudad salieron airosos. Gimnasia y Tiro, a cargo de Rubén Darío Forestello (a priori, el elegido por la dirigencia de Atlético para reemplazar a Walter Otta) se impuso por 3 a 2 a Defensores de Pronunciamiento, con goles de Luciano Herrera, Walter Busse -p- e Ivo Chaves. Héctor Echagüe y Kevin Meyer lo hicieron para los entrerrianos. Mientras que Central Norte empató con Olimpo de Bahía Blanca 0 a 0, y por penales clasificó el equipo dirigido por Ezequiel Medrán, 5 a 4.Cipolletti y Chaco For Ever empataron 0 a 0 y por penales pasaron los chaqueños 4 a 3.Las semifinales serán el domingo 28, también en cancha neutral. Se enfrentarán Gimnasia y Tiro vs. Central Norte; y Racing de Córdoba vs. Chaco For Ever.