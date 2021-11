Se reanuda la Liga con las semifinales

Este lunes se reanuda la actividad del fútbol doméstico, tras la semana de repudio contra las agresiones a los árbitros Guillermo Vacarone y Gustavo Vigistain, con las semifinales del torneo Clausura de Reserva y Primera A, la tercera fecha del Clausura en la Primera B y la sexta fecha del torneo de fútbol femenino.El mayor interés radicará en las canchas del autódromo y de Peñarol, elegidas para ver qué equipos se meten en la final por el segundo campeonato del año en la división principal. Ferro y Brown de San Vicente jugarán desde las 17, en el Predio del Autódromo con el arbitraje de Rodrigo Pérez, mientras que previamente (15.30) lo harán las reservas de Ben Hur y Brown.Tanto los "Bichitos colorados" como los dirigidos por Alejandro Zurbriggen llegan de muy buena forma a este duelo mano a mano. Ferro se quedó con su grupo sin perder y Brown con el suyo terminando con goleada ante Bochazo.La otra semifinal será en Villa Rosas donde Sportivo Norte y Atlético de Rafaela también prometen un duelo interesante desde las 17, con arbitraje de Franco Ceballos. Previamente, en Reserva, jugarán Libertad y Atlético.El "Negro" viene en alza y con una goleada en el cierre ante Tacural para ganar su grupo. Atlético también fue primero con victoria ante Ramona en la última fecha.EN LA PRIMERA BLa Primera B jugará hoy la 3ª fecha a las 15.30 hs. Reserva y 17 hs. Primera, a excepción de: Argentino Vila vs. San Isidro a partir de las 18 hs. Reserva y 19.30 hs. Primera; y de Independiente de Ataliva vs. Argentino de Humberto a partir de las 19 hs. Reserva y 20.30 hs. Primera.Se buscarán los clasificados para las semifinales previstas para el jueves 25. Ya quedó establecido que las de la Zona Norte se jugarán en canchas de Unión de Sunchales y Arg. Humberto o Indep. Ataliva. La Zona Sur jugará en cancha de Florida y Brown de San Vicente.Sp. Roca vs. Moreno Lehmann, Guillermo Tartaglia (Retamoso M. -Fernandez A); Ind. San Cristóbal vs. Belgrano, Sebastián Garetto (Celis B. – Bonamino P.); Dep. Bella Italia vs. Tiro Federal, José Dominguez (Mansilla M. – Córdoba D.); Arg. Vila vs. San Isidro, Claudio Gonzalez (Cazzaniga C.- Boschetto J.); Ind. Ataliva vs. Arg. Humberto, Angelo Trucco (Isasa A. – Morero G.).Zona A, San Cristóbal 6, Belgrano 4, Roca 1 y Moreno 0. Zona B: San Isidro 4, Tiro Federal y Vila 3, Bella Italia 1. Zona C: Humberto 3, Ataliva y Aureliense 1.Atl. Esmeralda vs. Z. Pereyra FBC, Darío Suarez (Minora G.- Yori S.); Sp. Santa Clara vs. San Martín, Guillermo Vacarone (Rodriguez F. – Aguirre F.); Sp. Libertad EC vs. Dep. Josefina, Sergio Romero (Gutierrez D. Espinoza F.); Atl. María Juana vs. Dep. Susana, a confirmar; La Hidráulica vs. Juv. Unida, Leandro Aragno (García F. – Milanesio S.).Zona A, Santa Clara 6, Angélica y Esmeralda 3, Z. Pereyra 0. Zona B: Josefina y María Juana 4, Libertad 3, Susana 0. Zona C: La Hidráulica y Villa San José 3, Defensores 0.En el fútbol femenino, que jugará en cancha de Libertad, estarán E. Colman – L. Santos – N. Costamagna – A. Kestler.