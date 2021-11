Viotti tiende puentes y piensa ampliar Juntos por el Cambio hacia el 2023

Con muchas Ordenanzas importantes por votar antes del cambio de la actual composición del Concejo Municipal, el actual concejal de Cambiemos, y gran ganador en la ciudad de las elecciones generales del domingo 14 de noviembre, Leonardo Viotti, manifestó: “Creo que trabajando es la mejor manera de devolverle a la gente todo el apoyo que nos dio y también creo que lo mismo tiene que hacer el resto de los elegidos, es devolver con trabajo y con esfuerzo real la confianza; veremos con el tiempo quién cumple con lo que cada uno dijo. Nosotros lo que prometimos fue trabajar, esforzarnos, tratar de mejorar y es lo que vamos a hacer”.

Respecto del análisis y la reflexión que hace acerca del contundente resultado electoral que lo posiciona como el líder de la oposición, Viotti mencionó que “el gran desafío es estar en el territorio y eso es lo que nos exigen a todos los políticos. La gente no solo le pide a los concejales sino que le pide a todos, sin importar si sos intendente o sos funcionario. Hay que estar y hay que caminar; si uno mantiene ese ritmo de trabajo más allá de que obviamente en campaña uno profundiza sus esfuerzos, pero si uno está presente siempre, cuando llega el momento de las elecciones la mitad del trabajo está hecho y nosotros tratamos siempre de mantenerlo. Lo vamos a hacer y lo vamos a profundizar, porque si no después la gente te lo hace pagar en las urnas”. Y afirmó: “Creo que ese reconocimiento lo tuvimos. La mitad de la ciudad nos eligió a nosotros, el 75% de la ciudad no voto la lista oficialista. Yo creo que hay mensajes claros, hay que saberlos leer. Que un gobierno local apoyado fuertemente por un gobierno provincial y nacional, con todos los recursos y los esfuerzos alineados y a su vez alineados en nuestra contra, -todos saben lo que nos tocó vivir en el en el último tiempo-, y aun así la mitad de la ciudad nos elige a nosotros para representarlos, es un orgullo y una responsabilidad muy grande”.



EL NUEVO CONCEJO MUNICIPAL

Acerca del Concejo Municipal que se viene después del 10 de diciembre, el radical señaló que “lo principal es respetarnos como personas; políticamente discutamos todo, discutamos políticas, discutamos acciones, discutamos proyectos; de eso se trata, con respeto. En este último tiempo algunos rompieron las reglas y se metieron con cuestiones personales. Nosotros mantenemos una línea al respecto y creemos que no es la clase de política que queremos hacer. Si damos las discusiones políticas que hay que dar y en muchas cosas estamos de acuerdo, porque en un 99 % de los proyectos votados en el Concejo, salen por unanimidad, son muy pocos los que salen divididos o no salen y tal vez esos terminan siendo más noticias que los otros”.

“Ojalá la nueva composición del Concejo con los nuevos integrantes, también vengan con esa dinámica. Creo que algunos tendrán que entender y aprender cómo es el Concejo. Nosotros les enseñaremos desde la experiencia, pero trataremos que entiendan que esto se hace desde el compromiso, el trabajo, el consenso. Fuimos un Concejo con una gran mayoría opositora, pero no usamos esa mayoría para poner trabas, para votar Ordenanzas que vayan en contra de la gestión. Ese tipo de acciones no son las que corresponden”, consideró Viotti.



¿UNA OPOSICIÓN

TIBIA O FIRME?

Leonardo Viotti, al ser consultado sobre los reproches de un sector de la ciudadanía, que tilda a la oposición como tibia y que no le pone un freno al oficialismo y por otra parte un intendente que dice a menudo que la oposición usó todo este tiempo la mayoría automática, respondió: “Hay que ser responsables y más allá de las palabras y los dichos de cada uno hay que evaluar los hechos; cuando haces un análisis hacia atrás y ves que la gran mayoría de las Ordenanzas presentadas por ellos fueron votadas -muy pocas no fueron votadas- y las que no fueron votadas fue con justificación técnica, porque no pudieron dar algunas respuestas, porque realmente no era la idea que correspondía…, realmente fueron muy pocas, capaz que te alcanzan los dedos una mano para poder decir cuántas. Las cosas que están bien se acompañas, si viene una obra a la ciudad como te vas a negar a apoyarla; si necesitas en plena pandemia la emergencia en salud para disponer de los recursos necesarios, la apoyas; cuando por el tema de seguridad, el intendente necesitó en el peor momento la emergencia, precisamente para poder manejar recursos y disponerlos rápidamente se lo dimos también. Todas las herramientas necesarias para gestionar las tuvieron y creo que eso es lo que hay que ver”.

“No hay que quedarse con los latiguillos de campaña o la pirotecnia que tiran allí. Hay que analizar los hechos. Nosotros siempre votamos en favor de la ciudadanía y como dije, toda obra que beneficie a Rafaela, no importa si el intendente es de otro partido político, lo que importa es que la obra beneficie a los rafaelinos”, precisó.



CONSTRUIR UN GRAN FRENTE

Si bien hacia el 2023 parecería que hay mucho camino por recorrer, en la política los tiempos son otros y muchas veces ese tiempo es tirano. Para Leonardo Viotti, el resultado de las elecciones generales demuestra que “hoy somos más Juntos por el Cambio que nunca. La verdad que consolidamos un gran equipo, trabajamos muy bien y tenemos mucha fe de realmente funcionar como un equipo y trabajar hacia delante en construir consensos con otros representantes de otros espacios”. “Trataremos de sumar a Lisandro Mársico que está en el Concejo, de sumarlo y entender que podemos ser parte del mismo equipo. Ojalá su espacio político y él acepten la invitación y otros actores políticos. En los últimos días hemos hablado con todos y lo que se viene para adelante es la construcción de un Frente más amplio. Lo dijimos en el debate. Hablé con Delvis, hablé con Carla Boidi. Estamos todos hablando, tratando de construir con aquellos con los que vamos para el mismo lado. Es momento de generar un espacio más amplio, consolidar una idea de proyecto de ciudad, donde primero tenemos que trabajar sobre proyectos, ideas, planificación y equipo; una vez que tengamos eso después le ponemos los nombres propios llegado el momento de la elección”, manifestó.

Leonardo Viotti, dijo que “no tiene que ser en contra de nadie sino a favor de la ciudad, a favor de los vecinos, a favor de lo que uno defiende, que debería ser la ciudad que muchas cosas tiene por cambiar. Las cosas que se hacen bien creo que hay que potenciarlas, pero principalmente tenemos que hacer una ciudad que de oportunidades y qué se base en los dos esquemas más fuertes que tiene Rafaela y que son las instituciones y su entramado empresarial”.



APRENDER DEL 2017 Y 2019

“En el 2017 hicimos una muy buena elección, en el 2019 presentamos nuestra propuesta pero fuimos divido con otro sector liderado por Fernando Muriel, con quién también estamos hablando y tenemos contacto; al ir divididos ese casi 60% que no votó al oficialismo se dividió. Hay que trabajar fuertemente en la unidad, mientras que el propio espacio oficialista trabaja más de una vez en dividir a la oposición. Nosotros tenemos que ser más inteligentes y trabajar discutiendo proyectos, ideas, un programa de gobierno; trabajando los equipos en conjunto e invitando a muchos. Tenemos que ser amplios; tenemos que ser generosos; hay que ser humildes. Es el momento de construir. Después llegado el momento le ponemos nombre propio a las candidaturas, pero hoy lo más importante es el proyecto de ciudad que queremos”, finalizó un Viotti cauto y calmo.