Zabaleta habló del acuerdo con el FMI

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, afirmó que "el acuerdo con el FMI no va a ser ajustando el cinturón de los argentinos", motivo por el que "no se acuerda en cinco minutos"."El acuerdo con el FMI no va a ser ajustando el cinturón a los argentinos y a las argentinas, ni a las jubiladas ni a los jubilados, ni a los docentes ni a las docentes, ni a las trabajadoras ni a los trabajadores", enfatizó.En declaraciones radiales, el funcionario nacional precisó: "Por eso no se acuerda en cinco minutos con el FMI. Hay una decisión del presidente (Alberto Fernández), del ministro (de Economía) Martín Guzmán y del acompañamiento de la fuerza política de poder hacer el mejor acuerdo sin ningún tipo de ajuste".Zabaleta destacó "la política de amplitud y diálogo" que tiene el Gobierno nacional para "avanzar en la creación de empleo y la dinamización" de la economía.Por otra parte, afirmó que las elecciones legislativas "sirven para que la ciudadanía evalúe a los gobiernos", y reconoció que en las PASO "los argentinos tuvieron una mirada crítica" sobre la "gestión" del Ejecutivo Nacional."No nos enojamos, nos hicimos cargo, desde esa derrota hasta hoy hemos mejorado", resaltó Zabaleta, y consideró que "hay una cultura de coalición del Frente de Todos que se tiene que ampliar"."Esa es la mirada que tenemos que tomar de cara a lo que viene. Tenemos que aprender a convivir en esta cultura de coalición", subrayó el ex intendente de Hurlingham.Asimismo, ratificó que "la unidad del Frente de Todos está sellada", y agregó: "Esa unidad merece también que discutamos y debatamos qué modelo queremos de espacio político del Frente de Todos y fundamentalmente la reconstrucción de la Argentina"."Considero que haber achicado muchísimo la diferencia en la elección significa una nueva instancia de apoyo de los bonaerenses", concluyó.Zabaleta reemplazó al frente del Ministerio de Desarrollo Social al cuestionado Daniel Arroyo, luego que el anterior funcionario cumpliera una cuestionada gestión, al pagar sobreprecios en distintas licitaciones de su cartera.