Los referentes del partido Soberanos

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Con críticas al Gobierno nacional, el ex vicepresidente Amado Boudou, la ex embajadora Alicia Castro, y el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, lanzaron ayer un partido propio que integrará el Frente de Todos."Que nadie se equivoque. Soberanos no viene a romper nada, viene a ayudar a sanar la Patria con el gobierno de (el presidente) Alberto Fernández, con el liderazgo de (la vicepresidenta) Cristina Kirchner, con la tradición del peronismo, para tener una Patria libre, justa y soberana", enfatizó Boudou.Durante la presentación del espacio "Soberanxs", para lo que se eligió como fecha el Día de la Soberanía en la Argentina, se indicó que el nuevo partido será "un punto de encuentro político, un espacio de reflexión y debate, un bloque cultural para dar la batalla de las ideas".En ese marco, Boudou destacó: "Queremos desde aquí, con las tradiciones, las identidades, tener un punto de intersección que no pare de sumar para que después de este momento en el que ha habido elecciones de medio término, sea realmente un hecho natural que ganemos muy bien las próximas elecciones presidenciales"."Que el Gobierno diga tarea cumplida, porque la vida de los argentinos hoy está mucho mejor que hace cuatro años. A eso venimos, a aportar", enfatizó.Al referirse a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), recordó: "Este problema no lo inventó el presidente Alberto Fernández, este problema lo vino a encadenar a la Argentina (el ex mandatario) Mauricio Macri y su gobierno"."Necesitamos un acuerdo que le sirva a los argentinos y a las argentinas. No hay que levantarse de ninguna mesa. Hay que quedarse sentado peleando por la vida de la patria, la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo", resaltó.En el tramo final de su discurso, destacó: "Tenemos que poner en marcha una campaña para recorrer el país y explicar qué significó el FMI y qué significa hoy en la vida de los argentinos. No me refiero a cuestiones abstractas sino a salarios, pérdida de puestos de trabajo, cierre de comercios, cierre de fábricas".Al referirse a los presos políticos, Boudou aclaró que "no son presos de este gobierno", por lo que pidió que "nadie se ofenda", y disparó: "Son presos políticos de un sistema de poder judicial"."Algunos se agravian con lo que pasa en Nicaragua. Y quizá podamos estar en algún punto contestes a escuchar los argumentos. Pero, ¿Por qué no se agraviaron cuando lo metieron preso a Lula para que no sea presidente de Brasil? ¿Dónde estaban esas voces?".A modo de resumen, el ex vicepresidente expresó: "Venimos a proponer que las discusiones, como dijo el presidente Alberto Fernández, se den dentro del propio Frente de Todos, no tenemos que esconderlas"."La primera tarea política es la unidad, pero la segunda, es no obturar el debate público. Y eso es lo que venimos a proponer, el debate dentro del Frente para lo que viene, que es muy difícil", sentenció.En el final de la actividad, se presentó a las trece comisiones en las que se organizarán los debates que permitan generar propuestas de políticas a corto, mediano y largo plazo "no sólo para enfrentar la actual coyuntura sino también los grandes desafíos que impone la crisis sanitaria y económica".