La inflación no cederá en los próximos meses

FOTO ARCHIVO CONGELAMIENTO. Las medidas dispuestas por el Gobierno no son suficientes.

BUENOS AIRES, 21 (NA). - La inflación de noviembre volvería a ubicarse en torno al 3%, pese al congelamiento de precios, y se espera que en los próximos meses no baje de ese nivel, según un relevamiento de consultoras privadas.Pese al congelamiento del precio de los alimentos, se espera que en noviembre aumenten también en torno al 3%, mientras que impactará también el sector de precios regulados por subas en colegios privados, GNC, paritarias del servicio doméstico, que suman para el alza de la denominada "inflación núcleo".Según relevamientos de varias consultoras, en lo que va de noviembre se registraron subas cercanas al 1% semanal, mientras que para la consultora EcoGo, en la segunda semana de noviembre se registró una variación de 1,5% en los precios de los alimentos con respecto a la semana anterior.En noviembre, las principales subas en alimentos se dieron en carnes y lácteos, y con un aumento semanal de 6,5%, la carne aviar presentó el mayor incremento semanal de precios dentro del rubro.En lácteos, el aumento de 13,7% en quesos llevó a que los productos tuvieran un avance semanal de 1,9%.Para la consultora EcoGo, considerando una proyección de variación semanal del 0,8% para las dos semanas restantes del mes, la inflación de alimentos consumidos en el hogar en noviembre alcanzaría 3,8%.La consultora estimó probable que el ritmo inflacionario se mantenga en noviembre en torno al 3%, a pesar de las medidas de congelamiento de precios.La medición semanal que realiza Consumidores Libres en supermercados y negocios barriales en la ciudad de Buenos Aires mostró que los 21 productos de la canasta básica de alimentos tuvieron un aumento del 1,29% durante la primera quincena de noviembre.Para la consultora LCG, en la segunda semana de noviembre la suba de precios de alimentos promedió 0,81%, lo que significa una aceleración de 0,6 puntos porcentuales respecto de la semana anterior.Según LCG, lácteos y carnes encabezaron la suba semanal de precios, con incrementos de 2,3% y 2,2% respectivamente, mientras que las categorías de verduras, panificados y bebidas registraron caídas.El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), el informe elaborado por consultoras privadas que difunde el Banco Central (BCRA), señaló que "el promedio mensual de variaciones esperadas en los próximos seis meses (entre noviembre de 2021 y abril de 2022) es del 3,5%".El REM espera que la inflación tenga un leve descenso y se sitúe en 3% en noviembre, y proyectó que el año cerraría con 3,3% en diciembre y se comenzaría el 2022 con 3,6% en enero.En los siguientes, la cifra se mantendría alta, con 3,5% para febrero y un pico de 4% que se daría en marzo, un mes que por el cambio de estación y el comienzo de las clases suele tener registros altos.El informe indica que el año cerraría con una inflación interanual proyectada del 50,4% y sería la segunda más alta desde 1991, tras el 53,8% de 2019.El REM proyectó para el 2022 una inflación de 48,9% y estimó que recién para 2023 se lograría una baja hasta 38,8%, cifra que se alinea más con el resultado del 2020, del 36,1%.El ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo un encuentro en el Palacio de Hacienda con sus pares de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; y el secretario de Comercio, Roberto Feletti, en el que se trabajó sobre la dinámica de los precios de las carnes.La reunión tuvo por objetivo reforzar el trabajo de gestión conjunta de las distintas áreas de Gobierno para garantizar la estabilidad del precio de las carnes y evitar sobresaltos que afecten a los consumidores en el último tramo del año.En ese sentido, el kilo de ese producto acumuló una suba del 25 por ciento en al menos dos semanas y hay preocupación de que se repita en diciembre con la llegada de las fiestas navideñas.Hasta ahora el aumento en el Mercado de Liniers no se trasladó en su totalidad a las carnicerías, pero no tardaría ante una demanda más firme de los consumidores.