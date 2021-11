"Ojos en Alerta" suma compromiso ciudadano para la tarea de prevención

Desde el mes de junio de este 2021, la Municipalidad de Rafaela puso en marcha el programa Ojos en Alerta. Un sistema de prevención con participación ciudadana que tiene al celular, en particular al WhatsApp, como la herramienta central que le posibilita a cualquier vecino avisar sobre situaciones sospechosas o emergencias que ocurrieran tanto en la vía pública como en un domicilio particular a la central activa ubicada en la Centro de Monitoreo Urbano “Daniel Díaz” que se encuentra en la sede de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR).

Ojos en Alerta es una iniciativa impulsada por la Municipalidad de San Miguel (Buenos Aires), replicada en otros municipios de Argentina, entre ellos Rafaela, que cuenten con la conformación de una Guardia Urbana y recursos tecnológicos adecuados para su utilización.

El sistema funciona de una manera simple ya que el medio de comunicación es el WhatsApp; la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo para comunicaciones interpersonales. A través de un mensaje corto de texto, audio, video y/o foto el vecino o vecina puede alertar sobre algún hecho sospechoso o emergencia en el mismo instante en el que se produce para que las fuerzas preventivas de seguridad puedan actuar con mayor eficacia en su intervención y resolución.

Para el Estado local es muy importante que la ciudadanía asuma el compromiso de sumar su colaboración para potenciar las tareas preventivas que se realizan en nuestra ciudad. Es por eso que permanece abierto el registro para quienes deseen capacitarse en https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/326

Asimismo, el equipo de Ojos en Alerta coordinará días horarios para llevar sus capacitaciones a los ámbitos de las empresas o entidades que lo soliciten al correo electrónico de la Secretaría de Prevención en Seguridad [email protected]

No obstante ello, siguen adelante las capacitaciones a las áreas descentralizadas del Municipio, en las sedes vecinales de los distintos barrios de nuestra ciudad, en coordinación con el dispositivo Rafaela en Acción y Relaciones Vecinales.



LA IMPORTANCIA DE

REGISTRARSE Y CAPACITARSE

En materia de cifras, de manera estimada, Ojos en Alerta ya es utilizado por cerca de 10.000 rafaelinos. Esto es así, ya que 1.663 personas registradas se capacitaron en alguno de los 110 encuentros programados. A partir de allí, esas personas distribuyeron el contacto a los integrantes de sus familias, multiplicando la cantidad de vecinos que utilizan el programa. Por ello, es importante que esos familiares que no realizaron la capacitación se registren para hacerla de manera virtual o presencial para que todos tengan una idea certera sobre cómo y en qué momento debe utilizarse la herramienta.

Además, desde su puesta en marcha en Rafaela, Ojos en Alerta recibió 455 avisos de los cuales el 40 por ciento corresponden a observaciones de actitudes sospechosas y el 14 por ciento a siniestros viales.

Cada capacitación realizada en la sede de la GUR, incluye una recorrida por el Centro de Monitoreo Urbano en la cual los vecinos de distintos barrios conocen la inversión que el Estado viene realizando en materia de recursos humanos y tecnológicos con el objetivo de cuidar a los rafaelinos.