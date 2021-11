Saldar una deuda histórica con las y los consumidores de la Provincia

Por primera vez luego de 28 años de la Ley Nacional N° 24.240 y 27 años de consagración de estos derechos en el Artículo 42 de la Constitución Nacional reformada, un gobernador va a enviar a la Legislatura el marco normativo en formato de "Código" para organizar todo el sistema protectorio en la materia consumeril.En febrero de 2020 comenzamos desde el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología un arduo trabajo para ir delineando una propuesta con un grupo de profesionales, académicos, juristas, especialistas en la materia que sumó también referentes de organizaciones de consumidores, jueces, y el diálogo permanente con áreas del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y legisladores de distintas fuerzas políticas tanto actuales y con mandato cumplido que generaron iniciativas en el mismo sentido.Las primeras versiones se terminaron de formatear en el marco de las estrategias del "Santa Fe + Justicia", un conjunto de propuestas del Poder Ejecutivo en materia de actualización normativa, que en el caso de una futura Ley de Defensa de las y los Consumidores promete el capítulo judicial, pero tiene en la instancia de prevención, atención de reclamos y resolución de conflictos en las etapas previas a los tribunales ordinarios, el mayor esfuerzo de organizar un código acorde a las nuevas demandas sociales y tecnológicas.El anteproyecto que ya se encuentra en debate social a través de foros, actividades académicas, seminarios, y opinión de referentes sociales, académicos y juristas, comprende fortalecer la autoridad de aplicación, descentralizando funciones en los gobiernos locales, incluyendo en la estrategia protectoria a las asociaciones de usuarios y consumidores, incorporando los "nuevos temas" del consumidor, como lo son el sobreendeudamiento, los hipervulnerables, el domicilio electrónico, las nuevas tecnologías, el consumo sustentable, el acuerdo conciliatorio colectivo, entre otros.Claro está que contar con un proyecto del Poder Ejecutivo es un gran avance, pero claro está también que no lo es todo. Al debate parlamentario de la Legislatura, que será rico y con aportes valiosos de las y los senadores y diputados, luego vendrá la etapa de reorganizar la actual estructura de la autoridad de aplicación: la Secretaría de Comercio Interior y Servicios y sus oficinas técnicas de Defensa del Consumidor.En estos casi 2 años de gestión se avanzó en ese sentido, aplicando las leyes comerciales como nunca antes, creando y firmando convenios de 28 Oficinas del Consumidor y la Red Provincial a través del Decreto N° 0687/20. Si avanzamos en varios ejes, fue por la decisión y vocación de comenzar un camino distinto, y ello sabemos que se da en etapas. En el mismo sentido se organizaron distintas instancias de trabajo sinérgico, como la creación del Registro Provincial de Asociaciones de Consumidores por Decreto N° 0874/20, que no sólo fueron descentralizar y concertar políticas, sino también invertir recursos provinciales para ello. También se avanzó en establecer el domicilio electrónico de proveedores, que a través del Decreto Nº 0757/21, estamos organizando para agilizar las comunicaciones entre consumidores demandantes, comercios denunciados y Estado conciliador.Todo ello claro que no es suficiente y que no conforma a un equipo de gestión que quiere resolver de la manera más ágil y sencilla los problemas cotidianos del usuario y el consumidor. Pero si estamos dando señales claras que la producción, el comercio leal, las buenas prácticas comerciales, y la protección integral de derechos es posible y va seguir estando en la agenda pública del gobernador Omar Perotti.Estamos en un momento ideal para avanzar con esta ley. Ya han transcurrido las elecciones de medio termino, ya la pandemia nos está permitiendo ahondar más en las políticas de mediano y largo plazo, y la madurez política en este tema viene con años y años de proyectos con media sanción que han hecho su aporte y esperan el broche final.Por ello, manos a la obra y juntos todas y todos vamos a saldar una deuda histórica con las y los consumidores de Santa Fe.* Lic. Juan Marcos Aviano es secretario de Comercio Interior y Servicios de la Provincia de Santa Fe.* Dra. María Betania Albrecht es directora Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor de Santa Fe.