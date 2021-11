Hace 30 años fallecía Freddie Mercury

El 25 de noviembre de 1991, Freddie Mercury, el cantante británico que lideraba la banda Queen, falleció en su casa de Kensington, Londres, como consecuencia de una neumonía que no pudo superar. El músico tenía tan solo 45 años y padecía sida desde 1986.

Farrokh Bulsara, su nombre de nacimiento, contrajo el virus en 1986, cuando aún no existían medicamentos para tratarlo y aunque el cantante siempre fue muy reservado con el tema, era visible en su aspecto cómo empeoraba su estado de salud.

Un día antes de su muerte, el músico anunció públicamente que sufría del sida, pero aseguró: "No me importa morir mañana. He vivido, en toda la extensión de la palabra".

Hace unos años, Brian May, guitarrista de Queen, declaró para el Sunday Times: "Si todo hubiera ocurrido un poco más tarde, Freddie todavía estaría con nosotros gracias a los avances en la investigación del sida. Estoy seguro".

A 30 años de la muerte del cantante, la BBC estrenará el documental "Freddie Mercury: el acto final", que trata sobre los últimos años en la vida del músico y cómo se llevó a delante el histórico concierto en tributo al artista en Wembley cuando se cumplió su primer aniversario de fallecimiento.

Este documental, de 90 minutos que se estrenará el 27 de noviembre, dedica buena parte de su hora y media a la organización del concierto de Wembley, en los que los compañeros de Mercury en Queen junto con su manager, Jim Beach, se propusieron conmemorar el primer aniversario de la muerte del cantante.

Para ello, convocaron a artistas como David Bowie, Elton John y Annie Lennox en uno de los más importantes conciertos que se llevaron a cabo en el estadio, con una asistencia de 700.000 personas y más de mil millones que siguieron el concierto por televisión.

El documental también tendrá entrevistas en las que músicos como Roger Daltrey (The Who), Gary Cherome (Extreme), Joe Elliot (Def Leppard), Lisa Stansfield y Paul Young, que participaron del concierto, contarán de primera mano sus vivencias de lo que sintieron sobre el escenario.

A ellos se sumarán nuevas entrevistas con los miembros de Queen, como el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor; Kashmira Bulsana, hermana de Mercury; y amigos del cantante, entre ellos Anita Dobson y David Wigg, según informó el medio especializado Variety.

Además, habrá también un bloque dedicado especialmente al impacto del VIH en la población, con declaraciones de médicos, pacientes que viven con la enfermedad y activistas de derechos humanos vinculados al reconocimiento de la enfermedad por parte de la sociedad y el sistema médico.

El largometraje es una producción de Rogan Productions, dirigida por James Rogan y producida por Dan Hall, con Mark Hedgecoe, Soleta Rogan y Simon Lupton en la producción ejecutiva. El documental se realizó como encargo de la BBC Music.