Renovó su denuncia Juan Guaidó

CARACAS, Venezuela, 21 (EFE). - El dirigente opositor Juan Guaidó denunció que "no hay condiciones para una elección libre y justa en Venezuela", aunque dijo respetar a los partidos opositores que decidieron participar en los comicios de gobernadores y alcaldes de este domingo después de años de boicot.

"No existe un juego limpio. Esperamos que las misiones de observación que se encuentran en Venezuela presenten un informe que refleje la clara imagen de todos los abusos", comentó en un video que divulgó en redes sociales Guaidó, reconocido como presidente encargado del país caribeño por medio centenar de gobiernos desde 2019, entre estos el de Estados Unidos, sin haber podido desplazar del poder al dictador chavista Nicolás Maduro.

Los principales partidos opositores presentaron candidatos para las elecciones regionales de hoy, tras negarse a participar en las presidenciales de 2018, en las que fue reelecto Maduro, y en las legislativas de 2020, en las que el chavismo estableció un Parlamento paralelo de forma fraudulenta.

La jornada tendrá una misión de observación de la Unión Europea, que vuelve al país después de 15 años, así como del Centro Carter.

"Trataron de fijar un falso dilema", manifestó Guaidó. "Votar o no (...), y la verdad es que no hay dilema, hay una certeza: Maduro es y seguirá siendo ilegítimo, desconocido por el mundo".

La oposición, sin embargo, está fracturada. No llegó a consensos por candidaturas unitarias en la mayoría de las regiones y hay sectores que mantienen su negativa a acudir a las urnas.